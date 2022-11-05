大陸吉林一名男子家中存放的91.36萬現金被盜，民警獲報後展開調查，發現受害人岳父任某有重大嫌疑，結果竟在任某家中房門夾層裡搜查到91萬元（約新台幣403萬），岳父也吐露自己盜竊的原因，目前這筆錢已全數返還受害人。

綜合

報導，事發於吉林白城，一名男子近日發現存放在家中的91.36萬現金被盜，趕緊報警處理，民警獲報後立刻展開調查，進行分析比對後，發現受害人岳父任某有重大嫌疑，隨後將其抓捕，並在任某家中房門夾層裡搜查到91萬元。

任某表示，自己想做生意但是缺錢，正好當時女婿外出做生意不在家，遂萌生歹意，目前任某所盜91.36萬現金已全數返還受害人。

消息曝光後，網友紛紛留言「日防夜防，家賊難防啊」、「古人誠不欺我，翁婿不共財」、「這叫女兒情何以堪呀」、「這兩口子估計也過不下去了」、「這讓閨女情何以堪」。

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