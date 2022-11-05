新奇的體驗！中國吉林長春有一名劉姓男子，日前在路邊的早餐車上吃餛飩，沒想到老闆突然說要拉他走，還沒反應過來，車子就已經啟動，攤位秒變「觀光公車」，讓網友嘖嘖稱奇。

事情發生在11月2日，劉男當時在早餐車內點了一碗餛飩，老闆表示要拉著他走，因為該地點有時間要求，需要換個地方，結果車子開了20多公尺，轉個彎就到下一個擺攤點，讓他覺得很新鮮，「我見過餐車跑，但沒坐過車跑啊，感覺挺有意思的」。

劉男在餐車內吃早餐。（圖／翻攝自微博）

消息曝光後，引發一陣熱議，不少網友都感到很特別，甚至有人是第一次看到，「我就挺喜歡這種移動餐車啊」、「怎麼辦，好想嘗試一下」、「我也想感受一下」、「好棒的體驗」、「我見都沒見過」、「這車裡居然還有暖氣和床」、「挺好，吃著早餐也順便遊覽了」、「很少看見這種餐車」、「好有創意呀，吃個早餐吃了一路風景」。

另外，也有許多人建議可以發展觀光餐車，「不如就做這種觀光餐車吧，一邊吃一邊逛太美了」、「忽然發現，完全可以打造這種有固定路線的早餐公車」、「觀光美食公車」。

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