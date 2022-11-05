閒置3年的大鵬灣賽車場，今年終於重啟招標，共有五組人馬投標。最終，義美公主領軍的尚騰汽車脫穎而出，未來不只賣跑車，還要賣賽道體驗。

我不是來爭取一個生意的，我是來求婚的，能不能先跟你女兒交往兩年，如果合適的話，我希望能讓她嫁給我，我承諾讓她幸福五十年。」十月初，尚騰集團執行長吳睿弘簡報時這樣說道，他向屏東大鵬灣國家風景區管理處爭取的不是別的，正是荒廢三年的大鵬灣賽車場。

2019年，大鵬灣國家風景區舉辦當年度的台灣燈會，燈會期間湧進超過1300萬人次入園；但才翻紅不到一個月，拿下15年大鵬灣國際休閒特區BOT案的東方集團卻因長年虧損等因素，終止BOT案，至今園區閒置超過3年。

大鵬灣熄燈，最傷心的莫過於國內賽車迷，因為大鵬灣賽車場是台灣最早取得FIA G2認證、能舉辦大型國際賽事的賽道，在大鵬灣歇業後，台中麗寶賽車場開張才解決國內賽道的需求。

九月中，大鵬灣賽車場重啟招標，吸引車廠、車隊等五組人馬投標，最終由食品大廠義美公主高易誼領軍的尚騰汽車，先行取得兩年的短期標案，總投資金額上看千萬元。

正式標案將包含百公頃土地

這次的招標案是促參（促進民間參與公共建設）招商過度期的兩年短期租約，鵬管處將大鵬灣賽車場、卡丁車單獨切出招標，未來正式重啟招商則會以50年為限，將占地超過一百公頃土地打包招標，包括大鵬灣賽車場、東方度假酒店、GO｜KART、遊艇港區服務大樓和最近很夯的網紅拍照景點「海上教堂」等。

為何兩年招標的短約仍吸引多家車廠搶標？不具名車隊代表指出，大鵬灣是國內具有指標意義的賽車場，雖然賽車場經營不易，但隨著這幾年台灣性能車市場快速成長，車廠包括活動、車款發表等賽道需求逐漸攀升，因此開放招標後不少車廠相當感興趣，「如果招標時間夠長，恐怕會有更多組投標人。」

「得標後我們有通過電話，她（尚騰董事長高易誼）比我還要興奮，畢竟她是賽車手，對賽道的熱情跟我們不一樣，當然拿下賽車場，也能提供尚騰客戶差異化服務！」吳睿弘接受《今周刊》專訪時說，不只高易誼為此高興，同仁、甚至客戶也非常興奮，「接下來，我們不只是賣車，我們還能賣給客戶賽道體驗。」

由於尚騰集團旗下事業包括新北、台南的保時捷經銷商，以及ŠKODA經銷商，本身就以性能車銷售為主要營運項目，又手握顧客在賽道體驗乃至於包場舉辦活動的反饋，這次大膽搶標，就是要在賣車外，提供顧客「一加一大於二」的附加價值。

能讓吳睿弘這麼有底氣，主要是近年國內性能車需求不斷成長，以尚騰的銷售狀況看，這兩年的需求翻倍成長，不少買方仍在排隊等車。