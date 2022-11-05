根據《財訊》報導，台灣10月中旬邊境解封，航空業者迎來爆發性的購票人潮，挾帶低成本的票價優勢，台灣虎航每每一發布優惠，都吸引爆量的民眾湧進官網搶購。然而，近期卻因日本機場人力不足，導致台灣虎航被迫取消航班，爭議四起。但台灣虎航董事長陳漢銘仍然愈挫愈勇，除了趁疫情期間做好基本功，也將發揮台灣唯一1家廉航的競爭優勢，繼續深耕日本市場。

《財訊》報導指出，陳漢銘2020年初接任台灣虎航董事長，正值全球疫情剛爆發，機場變成飛機停機坪；台灣虎航的獲利也從2018、2019年每股盈餘4元以上，瞬間轉為虧損。「不得不面對」，成了陳漢銘當時的心情寫照，沉潛時期他決定先做好航線優化和機隊年輕化。

疫情間調整體質 逆勢買下虎航品牌

陳漢銘說，台灣虎航在疫情爆發前的榮景，可能讓公司忽視了部分航線獲利能力不強，或是時間帶沒有那麼漂亮。他逐一重新檢視，發現台灣虎航仍有新航點可以發揮。

例如，日本一直都是台灣虎航的主力市場，高達8成的營收都是由日本航線貢獻，而台灣虎航的北海道航線起降地有旭川和函館，卻是北海道最北跟最南的機場，如果要提供給旅客「A點進B點出」的服務，這兩個機場相距5個鐘頭的距離，旅客體驗並不佳。於是，陳漢銘發現「新千歲」就是位居中間點的絕佳地點，便在疫情期間超前部署，完整了北海道的北、中、南航點布局。

《財訊》報導指出，台灣虎航也將逐步把現有的機隊，全數汰換成更省油的A320neo機型；陳漢銘指出，2027年台灣虎航的機齡，將從現今的平均逾5年降為3.5年，更具飛航安全。

此外，向欣丰虎航正式全數購回台灣虎航的品牌所有權，也是陳漢銘上任至今的一大亮點。疫情前，台灣虎航、澳洲虎航都租用了「虎航」此品牌營運，缺點是需要支付品牌授權費，但澳洲虎航在疫情期間倒閉，所以陳漢銘趕緊在去年中拍板決議，買回台灣虎航品牌的所有權。

「以後我們不再只是打工仔，未來搞不好還可以把品牌租給別人使用。」腦筋動得快的陳漢銘，已經在想下一步可能的方向。

《財訊》報導指出，隨著全球疫情緩解、台灣邊境解封，台灣虎航將逐步恢復過往停飛的航線，陳漢銘也樂看台灣虎航未來的優勢，因為台灣虎航是台灣唯一的低成本航空公司，有許多航線直飛到各國的2、3線城市，對消費者來說，享受空曠的2、3線城市旅遊，以及更重視旅遊的效益和成本，是疫後高通膨時代的重要變化。