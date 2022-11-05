根據《財訊》報導，3個不同背景的專家聯手成立台灣奈微光，只花了3年的時間，成功開發且量產全球第1顆中遠紅外光四合一的矽光子晶片。就連德國、日本大廠都做不出來，台灣奈微光是怎麼辦到的？故事要從台大光電所說起。

矽光子晶片 從研發到量產

這3位創辦人，第1位是技術的靈魂人物林清富，曾任台灣大學光電所所長與國家實驗研究所副院長，目前是台大電機系、光電所和電子所特聘教授。台灣奈微光的技術就是出自於台大光電所，除了林清富之外，台大前校長李嗣涔等教授也負責一部分的技術研發。

第2位共同創辦人，則是人脈豐沛的陳孝昌，曾擔任IBM前大中華創新事業群總經理與資訊部門首席顧問，最擅長公司營運策略規畫，也是讓技術能夠募得資金走出校園的推手。

《財訊》分析，有了技術、營運策略，把產品做出來完成最後1哩路的負責人則是第3位共同創辦人張坤昱。他在聯電集團擁有20年的資歷，成功將實驗室的技術走上商品化，把1顆2.5cm×2.5cm大的晶片縮小到標準尺寸0.2cm×0.2cm。

回首3年來的創業路，張坤昱感慨地說，「身家都投下去了，一定要成功！沒想到2019年底疫情爆發，晶圓廠產線滿載，根本沒空理我們，只能靠著當初累積的人脈，一步一步讓產品做出來。」言談中盡是難以言喻的艱辛。

「去年農曆年，當晶片在實驗室裡終於有了訊號時，真的令人為之振奮。」接受《財訊》採訪時，陳孝昌感動地說。他表示，本來資金已經快燒光了，直到去年4月首次舉行產品發表會，宣布成功開發與量產矽光子晶片的消息一曝光後，表達投資意願的電話就紛至沓來。

陳孝昌透露，當時接到多家國外大咖級的投資洽詢，就知道這個技術有市場發展性，潛藏著龐大商機。因此，去年公司增資，短短4週內募集了2.2億元，而且全都是個人投資。

「看不見，看不起，看不懂，來不及。」陳孝昌引述阿里巴巴創辦人馬雲說的一段話，這是商業演化過程中可能會發生的情況，「如同我們3個傻子看到大家看不到的機會，之後還被多人視為騙子看不起」。因為，在此之前，這1顆基於CMOS製程的矽光子感測晶片，全世界還沒有1家科技廠商做得出來。