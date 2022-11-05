自二○一八年USB 4規格推出以來，二○二○年起就有蘋果的Macbook筆電、英特爾PC CPU平台等支援USB 4的產品陸續問世，不過由於受晶圓產能取得不易、晶片缺料嚴重和終端需求不振，影響到廠商對USB 4開案意願和時程，使導入速度放緩，不過自今年下半年開始在缺料逐漸緩解下，USB 4滲透率拉升將有望加速！另還有一重要原因是十月初歐洲議會宣布通過立法，二○二四年底前USB Type-C將做為行動裝置的單一充電標準，雖然部分商品還有豁免期，不過遲至二六年春季前，像是筆電、耳機、藍牙喇叭、遊戲機、鍵盤、滑鼠等商品將無一倖免，進口到歐洲境內將統一使用USB Type-C充電介面。

歐盟新法迫使蘋果跟進

歐盟此一舉動，主要是針對每年將近一萬一千噸境內電子垃圾的應對解方，不過對在歐洲擁有第二名手機市占的蘋果而言，相當於一記重拳，過往使用封閉式Lightning充電介面將被迫淘汰，蘋果勢必在未來新推出的手機上做出調整，而蘋果高層傑斯．威克（Greg Joswiak）在最近的公開活動中也證實了這項消息：「歐盟的新規定，充電接口更換成Type-C是不得不的決定」，意味著蘋果最快在明年新推出的iPhone 15，將可看見重大更新，取而代之的是改為較高充電效率、較大資料傳輸頻寬的USB-C，據傳蘋果已經在測試新iPhone系列機型當中。從目前繼有產品來看，蘋果iPad、iPad Pro系列平板、Mac筆電皆已採用USB-C連接埠，而未來還有可能擴及到其他商品包括AirPods、MagSafe行動電源、甚至再到EarPods有線耳機以及Beats等皆有可能，也讓相關概念股營運增添更多想像空間。

從近年傳輸技術發展進程來看，二○一九年Intel把Thunderbolt 3標準捐給了USB-IF協會，協會更因此催生了USB 4。跨入USB 4的資料傳輸速度當時每秒已可達四○Gbps，是上一代USB3.2 Gen 2×2的二倍（二○Gbps），外觀上最大的差別就在改為正反兩面都可插拔的USB Type-C接頭，而Mac與Windows陣營的筆電傳輸接頭，終於在二○二一年達成一致，不只在Macbook筆電，英特爾也率先推出支援Thunderbolt 4與USB 4的DT與筆電處理器，AMD直至今年的Ryzen 6000系列筆電上才支援USB 4介面。

傳輸技術推陳出新

如今USB和Thunderbolt都走到四○Gbps的第四代產品，英特爾甚至已經推出雙向傳輸頻寬最高達八○Gbps的Thunderbolt、USB 4也將在今年十一月的USB開發者日之前，推出第二版雙向傳輸頻寬高達八○Gbps的規格，不過規格推出之後，仍需由主控端（HOST）控制ＩＣ扮演領頭羊，效應才會蔓延到裝置端（Device）、集線器端（Hub）等周邊，也由於USB 4是以Thunderbolt 3為基礎發展的生態圈，HOST端已普及，不用需要經過從零到一的發展歷程，相關ＩＣ設計、連接器等廠商在經歷漫長的技術學習曲線過程後，已顯著突破。業者指出，相關裝置統一規格後還需要擴充基座（Docking Stations）幫助外接其他設備和工作切換，進行電力資料、影像等多功能傳輸，目前dongle/docking滲透率約達二○～二五％，未來將扮演更吃重的角色，也令外界對未來USB 4相關應用的成長抱予高度期待。（全文未完）

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