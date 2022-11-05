南韓科技大廠三星電子（Samsung）4奈米晶圓代工良率不高，無法解決性能及過熱問題，其下一代Exynos處理器將改以5奈米製程生產，且改用於中階機種，而Galaxy S23新旗艦機則採高通委請台積電以4奈米晶圓代工的Snapdragon 8 Gen 2應用處理器。

韓媒The Elec報導，三星Exynos處理器採用4奈米和5奈米製程，但由於4奈米的良率非常低落，性能和過熱的問題仍然無法克服，因此三星計畫未來預計推出的Exynos 2300將採用5奈米製程。

報導指出，高通Snapdragon 8 Gen 2應用處理器採用台積電4奈米製程，與5奈米的Exynos 2300相比，整體性能更上一層樓。據消息人士透露，因此三星不得不選擇Snapdragon 8 Gen 2作為S23的處理器，而Exynos 2300則用於中階機種。

另有消息人士指出，三星認為4奈米只是5奈米過渡3奈米的製程，投入的資源可能很少，但該人士補充，殊不知客戶對4奈米的需求卻高於預期。

三星晶片部門主管慶桂顯（Kyung Kye-hyun）曾於9月承認，在4奈米與5奈米進度和良率方面，都雙雙落後競爭對手台積電。