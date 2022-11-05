高雄市鼓山運動中心4日動工興建，市長陳其邁當天在臉書發文，除了仔細地介紹場館的設施細節，也特別提到同處還將設立托兒與日照的功能，並預告將於113年底完工，讓網友們大讚「市民的生活更多采多姿了」。

陳其邁說明，鼓山運動中心是第五座新建運動中心，利用中山國小遷址後閒置的場域打造，2層樓的複合式運動場館設計，設有健身房、全齡體能訓練場、韻律瑜珈教室及綜合球場，「應有盡有」。而學校原有的操場跑道也會翻新，2座籃球場改建為「風雨球場」，另新建「匹克球場」。其經費超過1億7000萬元，於4日正式動工，預計113年底就能完工。

陳其邁提到，市府在選址時特別考量周邊有崇實、自助，以及果貿、前鋒與內惟等眷村社區聚落，居民非常多，長輩也不少。而高雄已經啟用10個銀髮健身俱樂部，也持續設立長輩運動場域來預防肌少症，讓長輩更健康。另外，運動中心同處也將設立公托、準公幼、衛生局與社會局日照等機構，「可以說從0歲到100歲，都可以使用到這個地方」。

陳其邁表示，鼓山運動中心屬於社區，而既然要做就要做到最好，市府希望將園區打開，「結合周邊與建築整體的設計風格和功能縫合，將原本很貴的一個地段，做為大家公共服務、社會福利的好去處」，而這也是在發想、選址時，最重要的核心價值。

許多網友也在該篇貼文留言，大讚道「鼓山有運動中心了，真棒」、「進度超快，讚」、「地點超讚」、「市民的生活更多采多姿了」、「這個位置好，鼓山、左營、桃子園、美術館的人都可以來」。