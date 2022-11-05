（取自台灣民意基金會臉書）

11月26日選舉倒數21天，針對被視為關鍵選區的桃園市長選戰，《台灣民意基金會》4日公布最新民調，中國國民黨張善政支持度30.6%，領先民進黨鄭運鵬的26.6%，無黨籍鄭寶清7.2%，台灣民眾黨賴香伶4.1%。桃園市長選情已逐漸進入最後關鍵。

民調也針對桃園選民的政黨支持傾向進行調查，結果顯示，22.1%受訪者為民進黨、20.1%中國國民黨、18.6%台灣民眾黨、3%時代力量、3%台灣基進、其他政黨合計1.6%；27.7%未支持特別政黨、3.7%不知道、拒答。

《台灣民意基金會》分析，張善政暫時領先鄭運鵬4個百分點，不論那是不是紮實的領先，意味國民黨已兵臨城下，民進黨在桃園的江山的確有被攻陷的危機。但有一個巨大變數使這次選舉不到最後難定勝負，那就是，四成五游離選民的出現。這也意味選戰最後關頭若有重大戲劇性事件發生，例如1997年台北縣長選舉最後一夜盧修一驚天一跪，很可能一舉扭轉戰局。

台灣民意基金會董事長游盈隆。（資料照片）

《台灣民意基金會》董事長游盈隆表示，張善政暫時領先鄭運鵬4個百分點，同時有51%桃園選民樂見政黨輪替執政，比較候選人感情溫度也顯示張善政目前是桃園選民較欣賞的一位。種種跡象都顯示，選情不利民進黨和鄭運鵬。同時，他也指出，因為游離選民高達四成五，所以選情仍有其不確定性。

本次調查由《台灣民意基金會》游盈隆教授負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析；求真民意調查股份有限公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年10月29、30日；抽樣方法採市話與手機並用的雙底冊抽樣（dual－frame sampling），市話占70%，手機占30%。有效樣本1081人，市話758人，手機323人；抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依“內政部”最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF）。