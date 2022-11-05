旅美鋼琴家劉孟捷，風塵僕僕自美國返台，今晚起連開三場獨奏會，三套曲目皆十分吃重。（台中國家歌劇院）

旅美鋼琴家劉孟捷，風塵僕僕自美國返台，今晚起連開三場獨奏會，三套曲目皆十分吃重，今天第一晚，在一連串李斯特曲目之後，還加碼三首李斯特作品，作為安可曲，現場觀眾沸騰，久久不願散場。

劉孟捷受到歌劇院「2022NTT遇見巨人」系列邀請，在11月4日至6日舉行鋼琴獨奏會，由於忙於美國柯蒂斯音樂學院的教學工作，演出前無暇回台舉辦記者會，歌劇院特別邀請樂評人焦元溥越洋連線，細談3場音樂會曲目規畫。

連線現場，焦元溥稱讚劉孟捷演奏的李斯特獲得傳奇大師豪爾赫．博列特（Jorge Bolet）真傳，都有很美、很純粹的琴音，一聽見他彈的〈婚禮〉，就有被溫柔祝福的感覺，也形容劉孟捷在第一場以技術最難的、望之生畏的〈但丁讀後感〉作為壓軸，還有恐怖的〈塔朗泰拉舞曲〉做上半場結尾，「為何要折磨自己呢？」

劉孟捷表示，和豪爾赫老師同輩的浪漫派鋼琴家對他影響很深，風格和現代很不同；李斯特是被誤解的作曲家，很多人只聽到炫技，但這次希望呈現深刻哲學的一面。去年曾錄製《巡禮之年》唱片，14歲也曾以〈但丁讀後感〉獲得大賽冠軍，希望用現在的方式來描述對這些曲子及生命的感受，「人生總是要挑戰，但對我的醫生來說可能是折磨。」

焦元溥表示，鋼琴家有的視演奏為征服怪獸，有人視鋼琴為精密機器，自己是厲害的操作者。聽劉孟捷彈琴，就是他身體、聲音的延伸，自在平衡中演奏出精緻、複雜與壯麗；去年在衛武營音樂會隔天，聽到劉孟捷自在放鬆的演奏蕭邦夜曲，「音樂美到不可思議，聽了全身起雞皮疙瘩，在沒有壓力的狀況下彈，竟然演奏完整套夜曲，現場都聽傻了。」

關於11月6日的「愛與死」主題，焦元溥表示，這些曲目非常宏大，死亡背後都隱藏著愛，各式各樣的、對天地萬物的愛；像楊納傑克的曲子源自一場學生被殺的政治事件；李斯特〈葬禮〉悼念匈牙利當年被鎮壓的社會運動，並以相當困難的梅湘《聖嬰耶穌二十凝視》選曲做結。

劉孟捷表示，過去13、14年他一直飽受髖關節疼痛之苦，直到今年決定開刀，一瞬間轉變整個人生，死亡的樣貌也變得清晰；在美國演出「愛與死」的音樂會後，很多人覺得不像在聽音樂會、很有歷史感，像一場追悼的演說，進入另一個奇妙的世界。

「希望可以多彈獨奏會，投入演奏後，所有病痛都好像沒有感覺，讓我得到安慰，好像接觸到世界上另一種能量，治癒我、治癒聽眾。」劉孟捷說，音樂不需要理解，就有種能量在那裡；好的藝術都會有直接的影響力，只要聽眾的態度是開放的，願意接受洗禮，相信他們會得到很多。

鋼琴家劉孟捷曾被樂界譽為「國際型的鋼琴天才」，年僅21歲就成為柯蒂斯音樂學院最年輕的華裔教授，20年前他演奏事業正蒸蒸日上，曾因一場罕見疾病全身癱瘓、手指埋入鋼釘，演奏生涯被迫中斷，但憑著堅毅的決心通過重重考驗，奇蹟似地恢復健康，並繼續活躍在演奏舞台上。

演出11月5日、11月6日在台中國家歌劇院中劇院，還有兩場。