距離大選只剩下不到一個月，各候選人也卯足全力催票，看板能掛就掛，宣傳自己，就有網友貼出高雄市議員候選人的招牌，詢問手上的手錶品牌，照片曝光後網友全笑翻，直呼全世界僅有一隻。

男網友在臉書《路上觀察學院》PO出一張照片，只見候選人雙手鞠躬的招牌貼在牆壁上，手腕地方剛好有台冷氣穿過，且同時還有天線穿過雙手之間，形成了奇妙的情景，也讓原PO忍不住問「大哥⋯你這手錶什麼牌子的」。

高雄男網友PO出議員招牌，詢問途中手錶是哪牌的，讓網友邊笑邊討論。(圖／路上觀察學院)

網友看到後笑翻留言：「Apple Watch算什麼，現在都選Hitachi Watch了」、「這手錶水冷的，很高級哦」、「特大號勞力士」、「變頻式手錶，有點厲害」、「全世界獨一無二」、「水冷手錶還拿香拜拜XDD」、「這香有點長啊」。

也有許多當地人一看就認出，招牌中的是高雄三民區議員候選人林武忠：「忠哥走在潮流最尖端」、「忠哥老牌議員，戴的肯定不是什麼簡單貨色XD」。