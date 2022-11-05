年底縣市長選舉結果，恐影響各黨2024年總統大選布局。前扁辦主任陳淞山驚人預言，如果民進黨縣市長選舉結果維持平盤局面，2024恐會「沒收初選」、「找人跟賴清德競爭」。他甚至預測，2024很可能百家爭鳴，不只三組人參戰。

陳淞山5日在香港媒體《中評社》專訪時表示，如果民進黨這次縣市長選舉維持6至8席平盤局面，蔡英文就不會辭掉黨主席。明年總統初選就有兩種可能，一種是「沒收初選」，另外一種就是「找人跟賴清德競爭」。

陳淞山覺得，如果是找人出來跟賴清德競爭初選，就算是行政院長蘇貞昌、桃園市長鄭文燦、前副總統陳建仁出來都沒有用。而如果蔡英文執意要「卡賴」，賴清德可能就會脫黨參選，因為賴清德的民調是黨內最高，如果又像上次連全民調黨機制都有問題，若他還忍得下去，那就不是賴清德了，因此這是一個「相殺的局」。

陳淞山認為，如果要對付賴清德，蘇貞昌就不能下台。但如果年底選不好，蘇貞昌一定下台，蔡英文可能會讓賴清德參與大選，還要培養下一代且跟自己最好的人，鄭文燦就會擔任行政院長。

陳淞山預測，2024總統大選很可能百家爭鳴，有國民黨人選、民眾黨主席柯文哲、賴清德、還有民進黨人選，很可能如同五代十國這樣的競爭，也就是不只三組人參戰。