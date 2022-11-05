【愛傳媒游毓蘭專欄】金門考察的忙碌行程中，我居然還能夠享受到穿越時空的微整形：挽面！3日清晨在金門旅店中醒來，就接到消防局長呂英華的訊息，問我是否還在金門，「水根伯的九重葛開得正好！」就這句話，讓我查看考察行程中，有無任何空檔，可以讓我一償夙願。終於，在午後返台前，我去了西村水根伯的家！

感謝英華局長的安排，特別從山后找來梁吳賢治女士，梁媽媽是水根姆的同學，也是金門的名人，藉著梁媽媽的巧手，許多傳統的金門美食都保留下來了，而她的拿手絕活：挽面，幾乎失傳，這是過去金門姑娘在出閣前，一定要做的微整形，靠著一卷棉線、一盒白粉（碰粉）、一把小刀，就可以讓新嫁娘做了拉皮淨白，一下子年輕好幾歲！

就這樣，我坐在水根伯的九重葛下，享受梁媽媽的微整形服務，先以白粉抹上全臉，須臾間我額頭臉上的細微雜毛被梁媽媽以小刀剃除、以棉線絞淨，奇蹟發生了：老皮居然也成了嫩豆腐了！

梁媽媽一邊幫我絞臉挽面，一面叨念著早點知道你們要來，我就會做好吃的粿給你們，就衝著這句話，下個九重葛花季，我還要再來金湖西村水根伯的家，看花挽面吃美食，沉浸在濃濃的人情味與傳統文化的饗宴中！

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者提供。

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