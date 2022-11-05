【愛傳媒簡秀枝專欄】成功的男人背後，一定有位重要的女人，國樂大師瞿春泉（1941-）的另一半姚碧青，正是這樣的典範。

11月4日是台北市文化奬頒獎典禮，瞿春泉在姚碧靑的陪伴下，出席會場，端莊秀麗的姚碧靑，亦步亦趨，鶼鰈情深，以瞿大師為榮的眼神，令人感動。在受獎致詞，瞿春泉在感謝許多相助貴人之餘，不忘謝謝太座，他話謝得簡短含蓄，卻是深情款款。

瞿春泉於1999年，應邀來台擔任專任指揮，與國樂名家姚碧青，締結連理，從此在台定居，他積極鼓勵台灣當代創作，帶頭採集民間歌謠、宗教梵音入國樂，讓聖俗同台、東西並融，引領國樂開枝散葉，迎向質量齊揚的新境界。姚碧靑是國樂內知名的三弦演奏家，兩人日久生情，於2001年結婚，育有一女兒瞿辰安，目前在新加坡念書。

21年來的婚姻，對姚碧靑來說，把瞿春泉大師當作最好的老師，在國樂的專業上，彼此相互砌磋琢磨，各自在國樂壇上，各司其職，恰得其分。

在生活上，姚碧青成為指揮官，她是瞿春泉大師的健康守護者，家規嚴格。例如，她們是虔誠佛教徒，長年茹素，姚碧青延伸家中信仰，以及清淡飲食習慣，調理瞿春泉的三餐，達到降低三高的神效。

對於一位正常葷食者，要進入完全茹素狀態，是一大挑戰，但姚碧靑的巧手，不只很會拉古琴，也是妙廚娘，燒出可口三餐，把素食作得跟葷食一樣可口，因此，守住瞿大師胃蕾，更守住健康。

3日，夫婦倆剛到醫院作健康檢查，醫生看了瞿春泉的檢驗報告，直誇他是100分的好漢，完全看不到81歲的老毛病。怎麼辦到的！？

姚碧青在頒獎會場的隅角，細數家規：

1、爬樓梯，每天至少爬30層樓高，家中沒有那麼多樓梯可爬，就利用台北市四通八達的捷運站，瞿春泉自律甚嚴，從不打折扣。

2、作棒式（Plank）運動。為有效鍛鍊核心肌肉，撐住身體的一種運動方式，加強腹肌力量，重新整腹橫肌，避免因為肌肉鬆弛，長出小肚腩。

棒式運動（Plank）除了鍛鍊核心肌群效果好，且因為方便，又不需要工具，在家就能做，因此大受歡迎。姚碧青愛的要求，讓瞿春泉化身為小朋友，很安份、聽話地遵守。

4日，瞿春泉以窄褲管、配粉紅色西裝，故意不打領帶，咖啡紅皮鞋，不但青春洋溢，而且「潮」味十足，這也是姚碧青為他形塑的穿著品味，讓他看起來倍感帥氣、青春洋溢。

「碧青改變我的生活、飲食、穿著，甚至創造了眼前的所有可能」滿臉幸福感的瞿春泉，語多感恩。

瞿春秋4日下午在「第26屆台北文化奬」中，接受台北市長柯文哲頒獎表揚，他神采奕奕，致詞時也鏗鏘有力，搏得掌聲。

本屆文化獎得主除了瞿春泉外，還包括文學界的陳義芝，台北市國樂團擔綱表演了兩個節目，分別向得主陳義芝與瞿春泉致敬，前者是《尋訪陶淵明》選段，後者為《刺桐花開》。

有關《尋訪陶淵明》，是部穿越古今的創新文學劇，闡述多篇陶淵明的經典詩文，展現其隱世哲學與不為五斗米折腰的風骨。今天的盛會只精選第三幕，由女高音演唱陳義芝現代詩作《尋陶淵明》，搭配TCO等院國樂團扮奏，由得主陳義芝親自朗誦部分詩文，再現經典。

《刺桐花開》選自「甘國寶過台灣」，該兩曲均由瞿春泉編曲配器。「甘國寶過台灣」的故事，係結合屏東平埔族阿猴社為背景，描寫清朝由唐山來台的羅漢腳們，如何與平埔族力女牽手，並孕育下一代，2000年陳美雲歌劇團於國家戲劇院首演，深受好評。

曾獲金馬獎最佳女配角獎的女演員呂雪鳳，配合念歌，即席式的說唱，逗得現場氣氛熱烙。兩位文化奬得主的親朋好友齊聚，共度榮耀時刻。今年的獎座由藝術家莊普設計，不規則的線圈環繞，意味著出類拔萃、步步高升。

作者為典藏雜誌社社長

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