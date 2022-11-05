士林地檢署指揮新北市政府警察局刑事警察大隊、淡水警分局偵辦「求職民眾被騙遭囚禁凌虐」，11月2日在新北市淡水區某民宅救出被害人26名(20名男性，6名女性)，查獲被告8名，經檢察官訊問後，認皆涉犯組織犯罪防制條例、強盜、詐欺、私行拘禁致死等罪，且均犯嫌重大，除1名准予5萬元具保，並限制出境出海、1名少年移送少年法庭外，其餘6名3日下午經法院裁准羈押禁見。

士林地檢署表示，透過數位鑑識、跡證分析等方式，又查得其他被害人遭囚禁之處所，在調度保安警察大隊霹靂小組會同桃園市政府警察局中壢分局，於3日晚間逕行搜索桃園市中壢區某民宅，再救出被害人32名(27名男性，5名女性)，查獲被告8名(其中1名為少年)。經檢察官訊問後，認亦涉犯前述組織犯罪防制條例等罪，除1名少年移送少年法庭外，其餘7名被告均已向法院聲羈押禁見。

檢警聯手偵破求職被騙遭囚禁凌虐案，且將現場受傷或染病之被害人即時送醫救治，避免發生更嚴重之危害，並查扣匕首、鎮暴槍、電擊棒、球棒、鋁棒、辣椒水、手銬、腳銬等多項用以凌虐拘禁被害人 之器具。

士林地檢署表示，被害人多數因求職而與被告接洽，旋遭控制行動，並被暴力毆打對待，強行取走隨身財物、扣留存簿等，且受拘禁之環境條件極為惡劣，身心受創嚴重，幸經檢警鍥而不捨查得被害人遭囚禁之處所，最終在檢察官指揮下實施逕行搜索，順利救出58名被害人，但仍有被害人已於救援行動前不幸身亡，目前已尋獲2具遺體，已由法醫完成相驗，尚待解剖鑑定確認死因。

士檢表示，被告等人犯罪情節重大，檢警將繼續全力偵辦，澈查是否有其他民眾仍待救援，以及有無尚未查獲之共犯，務求將犯罪集團繩之以法，貫徹新世代打擊詐欺策略行動綱領，溯源斷根，保障國人安全，實現司法正義。