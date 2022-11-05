台南二仁溪過去汙染嚴重，被稱為「台灣黑龍江」，近年經大力整治而明顯改善，但本刊調查，至今仍有上萬噸的有毒廢棄物埋在河畔，毒素持續滲入溪水中，並影響水中生物安全，而原訂由環保署負擔14億元清理經費，環保署今年卻反悔，要第六河川局重新評估清除必要性，台南社大環境行動小組召集人黃煥彰痛罵：「有毒物還不清，環保署乾脆收起來」。

10月25日下午，本刊跟隨黃煥彰及其團隊來到南萣橋上游450公尺，該處已經過「整治」，河邊綠意濃濃、生機盎然，河水在陽光照耀下波光粼粼，當地還規劃散步步道，附近民眾喜歡在傍晚時分來遛狗散心，此處看似是都市叢林中難得的悠閒角落，但河邊的「風景」卻讓人大開眼界。

在走過大石頭到二仁溪邊後，記者驚覺該處竟不是單純的濕地，土壤中埋藏大量電路板、電線、鍵盤等電子廢棄物，走沒兩步踢到一顆堪比人頭大的「礙子（絕緣器）」，在它們的「點綴」下，土壤顯得「繽紛斑斕」，包括銅釋放出的綠色、鉛導致的灰黑色，電線的包裝更是七彩燦爛，離自然最近的土壤卻有著最不自然的顏色，詭異場景也讓人不寒而慄。

而台南社大副研究員林政翰使用價值百萬元的X射線螢光光譜儀（XRF）快篩檢測，發現土壤中的銅含量超過4萬ppm，是正常值的百倍以上，實際檢測當地找到的印刷電路板，其殘存的銅更高達97萬ppm，一度還使XRF破表難以測量，黃煥彰則是憂心忡忡，不知道這些有毒廢棄物還要戕害台南的土地多久。

「這塊土地已經死掉了，如果再不處理，後果也是人類要承擔。」黃煥彰表示，政府不斷宣導二仁溪整治有成，而他2018年帶著學生進行環境教育時乘船行過此處，發現該地仍殘留大量電子廢棄物，二仁溪橋下及高雄側原燒庫錢空地也是如此，立刻通知環保單位。

黃煥彰提到，環保局調查後，認為這3處的有害廢棄物達7627噸、土壤夾雜印刷電路廢料等則是1萬8733噸，而這些廢棄物會嚴重汙染河川與土壤，戴奧辛和重金屬持續滲入河水，並進入水中生物體內，由於二仁溪經過整治，河中已有上百種生物回歸，出海口會有許多釣客垂釣，將釣來的魚販售或自家食用，這些毒性便會再回到人體，如果廢棄物不除，便會成為永無止盡的惡性循環。

台南社大副研究員林政翰使用X射線螢光光譜儀檢測遭埋廢棄物的土壤，發現銅含量超過4萬ppm，是正常值的百倍以上。（圖／黃威彬攝，CTWANT合成）

而南市環保局依《廢棄物清理法》，裁定由管理機關水利署第六河川局負責清理，第六河川局不服該裁定，認為此問題是歷史共業而提出訴願，政府單位對簿公堂，至今仍在訴訟中。由於一直懸而未決，導致清理費用愈來愈高，而且也沒有民代或公職參選人關心。環保署則居中協調，最終判定處理費由環保署負責，清理工作則由六河局和地方政府共同處理。

「認真挖的話，這邊不到一年就清掉了。」黃煥彰提到，南萣橋被汙染處的範圍約是1800平方公尺，正確又省錢的作法是請專業單位「邊挖邊篩分」，將電子廢棄物和遭汙染的土地，與乾淨的土壤分開，乾淨的土壤回填，遭汙染的部分則加水泥固化，使其轉化為一般事業廢棄物，減輕可能造成的環境危害。

在不斷的協商和協調會後，前年終於訂定二仁溪6年清理方案，原以為就此全案就此塵埃落定，但相關單位遲遲沒有動作，清潔費也在這幾年間水漲船高，南萣橋上游450公尺的有害廢棄物處理費，2019年時約3億5500萬元，再加上其他2地，總清潔費約在5億上下，但近年廢棄物處理費不斷飆漲，去年再次估價，發現清除經費已達14億元。

台南社大環境行動小組召集人黃煥彰在二仁溪畔，找到一塊幾乎純銅的印刷電路板，讓他憂心忡忡，不知道這些有毒廢棄物還要在這片土地多久。（圖／黃威彬攝）

黃煥彰說，或許是因經費過於龐大，環保署今年5月召開二仁溪河道廢棄物清理實施計畫第二期會議，稱棄置物場址表面打設混凝土及鋪設石塊，狀況穩定，並以監測地下水質未超出保護人體健康相關基準為由，請六河局重新評估清除必要性，離譜結論也讓眾人傻眼。

「如果看到有毒物還說不用清，那環保署乾脆收起來不要做了。」黃煥彰氣憤表示，環保署的主要責任應是在保護環境，如今卻又相關單位對污染視而不見，放任有毒廢棄物繼續危害環境、毒害民眾身體，期望相關單位能加快清潔腳步，讓二仁溪恢復原本的生命力。

環保署環境督察總隊科長林坤樟回應，過去10幾年在二仁溪清出13萬噸廢棄物，已經「清得差不多了」，少數廢棄物是因沖刷而裸露，也都有進行緊急應變，會立刻將該處廢棄物處理掉，極少數沒有及時清理的，環保署也都有進行水質監控。

至於環保人士質疑從2018年至今都沒有動作，林坤樟表示，環保署與水利署近年都在不斷處理二仁溪問題，水利署也針對後續沖刷裸露部分，制定二仁溪河道廢棄物清理的二期計畫，目前還在草案階段，環保署則於今年9月發包給專業單位，針對環境調查和如何清理去做整體評估，預計明年中會有結果，實際入場清理則會是水利署負責。

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