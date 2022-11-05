今晨低溫已來至17度左右，天氣明顯轉變。受東北季風影響，周末氣溫偏涼，全台高溫下滑，最冷的地方在大台北一帶，「雖然還沒看到冷氣團，但已有冷颼颼的感覺」。

「這波降溫其實滿有感的」，主要是連日大雨過後，夜晚至清晨轉乾，輻射冷卻效應會讓冷空氣更強，清晨外出的民眾，一定要添加衣物。氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，濕氣稍重、體感偏冷的天氣，將持續至下周二。

今各地氣溫：北部16至23度、中部18至28度、南部19至29度、東部17至28度。中南部動輒高溫30度已不復見，低溫也跌破20度。

下周一是24節氣的「立冬」，代表冬天快到了。模式模擬，今大台北地區、東部仍有局部雨，桃園也有零星飄雨；好消息是新竹以南多雲時晴，僅山區有短暫雨。

這樣的天氣將持續至下周二，水氣不定時移入，迎風面也會有間歇雨勢。要等到下周三天氣好轉，各地恢復晴時多雲，不過下周四又一波水氣，天氣再度轉為不穩定。