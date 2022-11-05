美國一周前才宣布提供烏克蘭新的一筆2.75億美元軍援，五角大廈4日宣布，將再援烏4億美元，提供包括T-72戰車和鷹式（HAWK）地對空飛彈強化烏軍防空系統；同時也將在德國建立安全援助總部，督導援烏武器運送及軍事訓練。

美國國家安全顧問蘇利文4日在基輔與烏國總統澤倫斯基會面，他在記者會上表示，當俄軍利用伊朗無人機轟炸烏克蘭民用設施之際，烏克蘭迫切需要更多的防空系統。蘇利文是美國訪問基輔的最高級別官員之一，出於安全考量，此前未公開這趟行程。

鷹式飛彈是愛國者（Patriot）飛彈的前身，目前已不為美軍所用，五角大廈副新聞秘書辛赫（Sabrina Singh）指出，鷹式攔截飛彈將是刺針飛彈（Stinger）系統的升級版，旦經翻新，可為烏軍強化中程防空能力。辛赫還說，總部設在德國的「烏克蘭安全援助指揮所」標誌美方「更持久、長期的」的援烏方案，將派駐300名軍力並由三星將領指揮。

美國這次軍援還包括1100架「鳳凰幽靈」（Phoenix Ghost）無人機、40艘裝甲船艇，以及250輛M1117裝甲車等。在總統拜登上任迄今，美國以援助烏克蘭逾189億美元，而自俄國2月入侵以來，就超過182億美元。