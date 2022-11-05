高端3日通過EUA審查，指揮中心4日在記者會上公布高端保護力數據，稱打三劑高端在中重症、死亡保護力比莫德納與AZ高。對此，衛福部國民健康署前署長邱淑媞痛批，明知要做第三期隨機分派試驗，但至今都拿不出像樣的報告，政府還拿自己的第四期數據出來頂替，根本文官變家奴，官商穿同一條褲子，這像話嗎？

邱淑媞昨在臉書發文表示，指揮中心指揮官王必勝竟然說，去年高端EUA的免疫橋接標準是根據國際標準、參考美國標準，這根本是公開說謊，因為國際與美國的標準，都是要做第三期隨機分派臨床試驗，根本沒有接受以免疫橋接取代三期，更不可能在沒有做三期試驗就直接打在人民身上。

邱淑媞指出，高端逾期交不出三期試驗報告，政府就拿公家的資料上場去給專家審嗎？到底誰是裁判、誰是球員？裁判可以上場打球嗎？ 關係好到這種程度，看到人都醉了，反正不論如何一定要給它過就對了嗎？也太直白了。

邱淑媞也說，食藥署署長吳秀梅昨在記者會拿出「三期臨床試驗現況」的圖表，不就證明知道要做第三期、但到現在都拿不出像樣的三期報告？既然沒報告，政府拿自己的第四期數據出來頂替有啥用呢？第四期就是沒有隨機分派、就是不能代替第三期。

邱淑媞痛批，第三期保護力數據，去年就該有了，拖到今年7月也該有了，但到11月了在哪裡呢？政府為什麼跳下去幫球員打球，因為球員實在打不出來，既然打不出來，又怎麼可以蓋章過關呢？如果可以代打，怎麼不7月就代打呢？文官變家奴了，而且官商穿同一條褲子了，像話嗎？