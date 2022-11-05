「終於可以看到小孩了！」從事房仲的被害女子被詐團關押20餘天，確認獲救的瞬間，長期緊繃的神經頓時鬆懈下來，忍不住痛哭說，「好想我的小孩！」警方形容，獲救的32名被害人被關在僅4、5坪大的2間臥室內，屋內充斥著多日沒盥洗的酸臭和傷口散發的腐臭味，非人待遇彷彿身處納粹集中營。

被害人形容，詐騙集團把他們集中關在2間臥室，最誇張時約5坪大的主臥就擠了27人，每個人都被銬上手銬，不能隨意移動、不能交談，也不給盥洗，如果稍有違逆，負責看管的成員就會把人拖去客廳拳打腳踢、噴辣椒水，甚至用電擊棒電擊。被打傷或因手銬被銬太久受傷，看管人員也不理會，任由傷口化膿腐爛。

部分被害人心有餘悸說，因為被禁止交談，所以也不敢去關心身邊的人，看到有人明顯身體狀況很差，一動不動一直昏睡，隔天起來那個人就不見了，強烈懷疑人已經死了才被帶走，當時心裡非常害怕，擔心自己會不會也死在這裡？

從事房仲的被害女子說，歹徒防備心很強，除在房間裝監視器、每天只給一餐，連吃便當的筷子還要回收，深怕被拿來當武器。有的男生吃不夠喊餓，歹徒就在食物中下藥，讓他們睡覺不再吵鬧。

據了解，被關押最久的長達40多天，從數人陸續增加到35人，歹徒原將被害人分別關在2間4、5坪的臥室，後來人數太多擠不下，才讓部分被害人待在空間較大的廚房。負責看管的歹徒則是坐客廳沙發，看電視、玩手機，動輒對被害人打罵凌辱，自比是軍中「魔鬼班長」。

據被害人描述，當門口傳來破門「碰！碰！」聲響，大家有如驚弓之鳥，不知又要面臨何樣遭遇，直到聽到「警察！全部趴下！」久經折磨的心情才如釋重負，慶幸終於獲救，想到能回家和家人團聚，不自覺已潸然淚下。