年底宜蘭縣長選戰引發關注。民進黨不斷砲打國民黨籍宜蘭縣縣長林姿妙相關爭議，一份最新民調顯示，在支持度方面，民進黨候選人江聰淵獲得34.9％，林則獲得30.7％；在投票意向方面，有39.6％的民眾表示「一定會投票」給林，江則為38.4％。

中華亞太菁英交流協會4日公布宜蘭縣長最新民調，目前在支持度方面，江聰淵獲得34.9％、林姿妙獲得30.7％、民眾黨候選人陳琬惠則有7.7％，江小幅領先林。

在選民投票意向方面，「一定會投票」的選民支持度，林姿妙以39.6％高於江聰淵的38.4％，顯示林的選票黏著度仍高於江，也反映出宜蘭選情的膠著與難預測性。

此民調於2022年11月1日至11月2日進行訪問。共計成功訪問1009位20歲以上有投票權的宜蘭縣民眾，以宜蘭縣住宅電話為母體，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.09%。

值得注意的是，林姿妙過去在幾項民調皆以壓倒性支持度領先對手，例如《菱傳媒》於10月19日公布的宜蘭縣長支持度民調，林以52.93%支持度，大幅領先江聰淵的31.03％、陳琬惠的5.55％；且在各選區中，全部都以過半比例大贏。