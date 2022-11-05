「登山女神」曾格爾近來頻躍上新聞版面，先是被爆不倫已婚富商討贊助，接著又被質疑13小時攻頂世界第8高峰紀錄疑造假，如今就連外媒也大肆報導，讓知名律師李怡貞忍不住開砲：「不要硬拗丟台灣的臉」。

李怡貞在臉書轉發外媒質疑曾格爾紀錄造假的相關分析，接著表示：「台灣是個很容易原諒人的國家」，如果為了怕惹事而容忍惡行，只會助長這些人的氣焰，接著提到曾格爾反告正宮誹謗一事，她狂酸：「錯的人先喊告，濫用訴訟資源、法院案件超量，告不贏甚至被判賠再來說沒辦法控制人要怎麼講，然後繼續用爭議帶來的流量吸金，善良的人繼續掏錢，這樣的惡性循環，只會造成更多正當的不當得利」。

對於曾格爾登山紀錄被外媒質疑，李怡貞表示原本以為只是登山界眼紅霸凌她，但追了後續報導後，開始覺得「可能是曾格爾登頂時媽祖顯靈的機率比較大」，接著指出外媒用字遣詞都相當直接，強調「不可能就是不可能」，尤其法文版報導下的標題，讓她以為看到法文版不可能任務的電影標題，接著喊話：「事件攸關台灣聲譽，不要硬拗丟台灣的臉，拜託」。

對此，網友紛紛留言：「多希望曾是真才實料成為台灣之光，越看越多後，心也越來越冷」、「台灣是個很容易原諒人的國家，好有感」、「真的假不了，但是假的也永遠真不了」、「真的很丟臉，她自己還自以為紅了」。