知名導演陳凱歌的兒子陳飛羽，以高挑帥氣模樣深受網友關注，日前傳出他要拍攝高人氣古風bl文《二哈與他的白貓師尊》所改編的《皓衣行》電視劇，話題多次衝上熱搜。近日，新劇《點燃我溫暖你》開播，金髮造型震撼一票網友，不少人紛紛驚呼。豈料，演員陳紅卻不這麼認為，公然吐槽其顏值。

人氣小生陳飛宇過去以《秘果》、《將夜》的男主角打開知名度，日前，bl小說翻拍劇《陳情令》、《山河令》的火紅，讓不少投資商們看見商機，多部相似類型的小說接連傳出要翻拍的消息，而同樣也屬於翻拍劇的《皓衣行》。在開始拍攝時，網路上就流傳多張網友拍攝的主演照片，陳飛宇一身古風勁裝、英姿瀟灑的模樣，讓粉絲們不禁感嘆他有望因此擠身頂流。豈料，廣大書粉們卻不看好翻拍劇的成功，紛紛表示「又要魔改了」、「能不能放過小說」、「沒人能演出我心中的他們的形象。」

雖然《皓衣行》遲遲未傳出開播消息，但Twentin所著小說《打火機與公主裙·荒草園》、《打火機與公主裙·長明燈》系列的改編劇《點燃我溫暖你》卻已開播。這系列小說擁有廣大書粉支持，翻拍劇的動向也因此受到網友們的密切關注。當此劇開播後，陳飛宇在劇中的造型迅速擄獲一票網友芳心，雜亂不羈的金髮，配上雪花片片飛落的場景，唯美意境頓時將俊男美女的相處氛圍營造出一種童話般的幻夢感，令人忍不住心動。

雖然網友們紛紛大讚陳飛宇在《點燃我溫暖你》超帥金髮造型，但卻慘遭演員陳紅吐槽其顏值。原來身為陳飛宇媽媽的陳紅過去就有表示「你說他哪兒像我啊，怎麼全是你們家基因。」笑虧陳飛宇的顏值全來自爸爸陳凱歌。讓網友們激動表示「女神，你太謙虛了啦！」