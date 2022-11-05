衛福部食藥署3日晚間召開專家審查會議，14位專家委員全數通過，確認高端疫苗對於中重症、死亡具有保護效益，意即高端疫苗緊急使用授權（EUA）得以延續，引發議論。對此，前民進黨立委沈富雄痛批「這是一個兒戲」，更表示有這樣的衛福部跟政府「很可笑」。

食藥署宣布，高端疫苗保護力審查以14比0全數通過，由於沒有會議紀錄，且不知道審的人是誰，外界要求公布審查委員名單，但遭行政院長蘇貞昌一口回絕，指與會專家會因而被攻擊，引發外界質疑。

沈富雄4日在政論節目《少康戰情室》中表示，從此事可看出食藥署為自己、為民進黨政府、為民進黨台北市長參選人陳時中，某種程度也為高端自己解套 。沈認為，到底有沒有保護能力，可以分成醫學上以及法律上兩方面，而食藥署所做的舉動是大家投票看有沒有效，「天下有這種荒唐的事？」

沈富雄認為，要法律上有效，是要高端有能力做完第2期、第3期，但一開始就錯了，因為沒有一家公司可以做第2期、第3期，其實就不應該製造疫苗。沈質疑，難道將來要拜託巴拉圭幫忙做嗎？但巴拉圭也沒辦法幫忙，因為人不多、得病的人不多，沒有足夠的人去做RANDOMIZED(隨機)的分成兩組，雙盲實驗，「因為做不來只好靠舉手」。

沈富雄直言，舉手只是法律上，也只有在台灣家裡(通)過了，但這樣的(通)過是安慰自己，沒有用，這結果也不會讓將來打高端的人增加。因此他痛批，這是一個兒戲，並直呼有這樣的的衛福部、政府很可笑。