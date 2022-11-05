新竹市長選舉陷藍綠白「三腳督」之戰，國民黨候選人林耕仁近日狂打民眾黨候選人高虹安，包括質疑高聘用男友擔任立法院公費助理、涉浮報助理費違反《貪汙治罪條例》等。媒體人羅旺哲表示，他翻看其臉書發現「林耕仁真的出事了」，因為林臉書目前以「挺綠民眾『感謝丞相賜箭』」這類留言最多，藍營支持者留言相挺反而最少，且都沒有任何藍營大咖留言，讓他忍不住直呼：「天啊！真的太可怕了。」

羅旺哲昨（4）日在臉書粉絲專頁「羅旺哲的新聞觀察室」發表《林耕仁真的出事了》一文，內文指出，林耕仁、沈慧虹3日接連開記者會夾殺高虹安後，林更發了一篇臉書文，內容再猛批、還秀出李姓助理的健保資料。

羅旺直指出，林耕仁該篇文章彷彿是發表勝選感言般的氣勢，而下面留言也很踴躍。但他仔細一看文章下的留言，「天啊！真的太可怕了」，因為留言大概只分三種：

1、挺綠民眾「感謝丞相賜箭」（最多）

2、反綠民眾「敢問足下、是福是禍」（次多）

3、支持者助威「籠絡人心、一統天下」（較少）

看完這篇貼文後，他發現一件對林殘酷的事實，那就是完全、完全沒有藍營「藍勾勾」的大咖人士留言。這代表似乎連藍營的人，大多都看不下去林的選戰打法，紛紛保持距離，不想淌這渾水，因為「挺不下去了啊！」

對此，羅旺哲坦言，那這樣代表高虹安有機會嗎？這也不見得。因高虹安這陣子發言的「傲氣」，仍在藍營支持者心中發酵，雙方對立更深、這樣的情緒，藍營支持者或許不多，但也很難轉移。所以，沈慧虹勝選機會大增，這是完全可以預料的事。