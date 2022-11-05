籃網球星厄文（Kyrie Irving）的「尋根之旅」以禁賽5場、公開道歉告一段落，總管馬克斯（Sean Marks）表示目前只是踏出了正確的第一步，「如我們所說，坐而言不如起而行，他有一些時間，也將有更多時間來反思。」同時馬克斯說他從未考慮過為此釋出厄文。

究竟厄文是否抱持反猶思想，這不是他自己說了算，外界認定他就是反猶。厄文當初分享一部影片《Hebrews to Negroes: Wake Up Black America》暗示美國黑人的出身以及被隱藏的那段歷史，他們才是真正的上帝選民，以色列的真正主人，這是他們被白皮膚的猶太人與歐洲人盜走的歷史身分。

厄文說：「如果我知道自己的出身，我就無法成為反猶者。」這個想法與點燃反猶爭議的中心點「肯爺」威斯特（Kanye West）如出一轍，威斯特說：「我無法成為反猶者，因為黑人也是猶太人。」那部影片的陳述荒誕不經，憑空捏造證據、指控猶太人是歷史竄改者。

肯爺的下場是很慘的，合作商斷絕關係讓他損失大筆資產。籃網老闆蔡崇信十分寬待厄文，給予他充裕的時間反省與道歉，但是厄文堅持到球隊與贊助商Nike施壓之後才屈服。猶太反誹謗聯盟的執行長拒絕厄文50萬美元捐款，籃網球團也跟著捐出50萬美元。

Just wanna clarify the statements I made at shootaround, I see some people are confused..I don’t condone hate speech or anti-semetism, I’m about spreading love always. Our game Unites people and I wanna make sure that’s at the forefront — Kevin Durant (@KDTrey5) November 4, 2022

籃網球星杜蘭特（Kevin Durant）還是很挺厄文，他在練球時告訴媒體，他不願評斷任何人的言論，球團本不該鬧大。隨後又推文表示：「我不譴責仇恨言論和反猶主義，我的方法永遠是散播愛，最重要的目標是透過比賽讓大家團結。」