尋求連任的民進黨嘉義縣長候選人翁章梁昨(4日)晚在臉書提及，在阿里山舉辦國幼班奧林匹克學前融合運動會，運動會融入鄒族元素，也跟小朋友們合作力搗麻糬，練習投擲樹枝、射山豬立牌，從跑跳、投擲、打擊、踢、平衡等動作技能中，練習他們頭腦與手腳協調。

翁章梁在臉書指出，昨日在阿里山舉辦國幼班奧林匹克學前融合運動會，集合許多幼兒園的小小孩，大家來動動手腳、扭扭身體，還有一連串益智闖關活動。

翁章梁提及，去年在朴子首次辦理特奧幼兒運動會，獲得不少老師家長的迴響，今年來到阿里山，運動會也要融入鄒族元素。翁章梁跟這群小朋友合作力搗麻糬，練習投擲樹枝、射山豬立牌，從跑跳、投擲、打擊、踢、平衡等動作技能中，練習他們頭腦與手腳協調，「大家玩得好開心！」

翁章梁也允諾，未來縣府會規劃到其他鄉鎮市，除了讓孩子們都能盡情體驗運動樂趣，養成運動的好習慣，也能及早融入團體生活，快樂成長。