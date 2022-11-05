【全程字幕】公開高端EUA補件審查會議紀錄？ 蘇貞昌「一句話」回絕：選舉別選到這種程度

關於衛福部食藥署召開高端疫苗保護效益評估專家會議，宣布高端疫苗具有保護效益，藍營要求公開會議紀錄，並質疑此時宣布審查結果是為選舉。行政院長蘇貞昌昨(4日)強調，審查是科學的事情，不需要政治口水，「選舉不要搞到這種程度」。此話一出引發網友爭論，有人認為「真是今年最好笑的一句話」。

蘇貞昌昨回應，「我們知道疫苗是非常嚴謹的，相關程序是科學的，而這些專家都是外聘專家，都是非常專業、權威，且是14:0通過高端有保護力」。他談到，那現在連這樣專家、學者、外部委員也都為了選舉、黨派被攻擊，實在是會讓台灣這些專家學者對於公共事務就不敢參與，「選舉不要搞到這種程度」，這樣很不好。科學的事情，不要用政治的口水。

對此，有不少網友在本網相關報導影片底下留言，有將近百則討論，其中有人表示「蓋起來蓋起來」、「拿人民的稅金就是要接受社會的檢驗」、「學國外公開審核具名投票就沒有公信力問題了，幹嘛關起門黑箱作業」、「我們都要學學蘇院長的說要技巧，繞了一大圈說了很多正面回應，然後跟著我走就對了」、「哈哈！四兩撥千金的回話」。