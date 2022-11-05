不少人會在手機裡安裝「Whosecall」過濾來電，一名網友分享，最近接到一通「死人骨頭」的來電，讓他當場愣住，完全猜不出這是什麼樣的電話，後來同事好奇接起來才知道，原來這是競選電話，超瞎真相讓全場笑歪，不少網友直呼，到底有多生氣才會把競選電話回報成死人骨頭，真的太好笑了。

一名網友昨在臉書社團《爆怨公社》上發文說，某天中午突然有電話打到手機，根據原PO分享的照片，來電辨識軟體「Whosecall」顯示的來電資訊為「死人骨頭」，讓他當場笑歪直呼，這是誰回報的啦？完全看不出來是什麼樣的電話。

來電顯示「死人骨頭」，引起網友討論。（圖／翻攝自爆怨公社）

該網友指出，由於實在太好奇了，最後同事拿起他的手機接通電話，結果發現被註明為「死人骨頭」的電話，是某個競選人的團隊打來的競選電話。

貼文引起上千人朝聖，不少人笑歪直呼，「這也太好笑了吧」、「這到底是哪一位的競選電話號碼啊。好可憐」、「到底多常接到，氣成這樣」、「超好笑，到底有多討人厭」、「這感覺是我們阿嬤以前會罵出來的話，笑死！」