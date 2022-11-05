昔日角頭林秉文涉嫌洗錢等遭檢警逮捕送辦，扯出警大校長陳檡文5年前曾赴林秉文在北市信義區的豪宅招待所。據了解，這家招待所昔日在政商圈及演藝圈內相當知名，不少藝人及政商名流、警界、道上兄弟都曾是座上賓，因招待所地點松勤路88號，所以外界俗稱「88會館」，但自從20204月疫情開使嚴重以來，加上住戶檢舉不斷，招待所在當時就已停業。

據了解，該處招待所當時位於信義區超級蛋黃區內，正對101大樓，單坪要價至少150萬起跳，雖然屋齡超過20年，但全部都是樓中樓設計，戶數僅只有11戶，由名設計師李祖原操刀設計，深得不少名人青睞，曾有一名半導體大廠董座也住在該棟大樓內。

「88會館」經常會出現身材火辣穿著清涼的一票鶯鶯燕燕，熟門熟路入內。(中時資料庫)

中央流行疫情指揮中心2020年4月9日下令全國酒店舞廳停業後，當時有不少政商名流人士等人有需求，於是招待所為掩人耳目，還派出千萬勞斯勞斯當交通車，接送客人到場，事後再透過酒店幹部叫來小姐。

但也因出入份子複雜，造成當地住戶不滿，因此多次向轄區警方檢舉，雖然信義分局當時表示知道該處招待所存在，但並未查獲任何不法，但業者後來也因疫情愈來愈嚴重，因此關門大吉。