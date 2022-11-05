女星歐陽娜娜近年來事業重心都在大陸，長相甜美的她異性緣相當不錯，日前被媒體拍到翟子路拖著行李住進她家前後待了4天，甚至拍到男方沒穿上衣出來倒垃圾，兩人關係隨即引起熱議，對此，網友也盤點了幾位曾與歐陽娜娜傳過誹聞的男星。

日前男星翟子路被拍到住進歐陽娜娜家中。（圖／翟子路微博）

歐陽娜娜14歲拍攝電影《北京愛情故事》時，與16歲的男主角劉昊然結識，感情也因戲變得相當好，當時男方的微博上經常可以發現歐陽娜娜的身影，兩人更被網友稱為「北愛CP」。

演出電影《秘果》時，歐陽娜娜也與知名導演陳凱歌兒子陳飛宇傳出緋聞多年，當時甚至爆出歐陽娜娜為此與白富美好友綦美合鬧翻，據悉是綦美合對陳飛宇有興趣，請她幫忙牽線，另外有一說，是陳宇飛本就喜歡她，不過在事件爆出三年後，她疑似被拍到與綦美合一同逛街，似乎已經和好。

然而，她也曾與范冰冰的弟弟范丞丞傳出緋聞，由於網友發現范丞丞身上有著蝴蝶刺青，而歐陽娜娜的小名「娜比」與韓文「나비（蝴蝶）」同音，但傳言很快就遭男方公司發聲明否認，並呼籲外界不要再謠傳。

歐陽娜娜曾與劉昊然(左起)、陳飛宇、王源、范丞丞等人傳出緋聞。（圖／達志影像與王源、范丞丞微博）

歐陽娜娜也曾與吳磊、陳偉霆等人傳出緋聞。（圖／達志影像）

除了以上幾位外，歐陽娜娜也曾與吳磊用同款包及TFBoys成員王源穿著同款外套、項鍊及使用同款吉他而傳出戀情，但雙方卻稱彼此為「兄弟」，而與陳偉霆錄製真人秀節目時，因穿著男方睡衣褲，也曾引起討論，如今爆出與翟子路的緋聞，許多網友紛紛表示，兩人在拍攝ＭＶ時，就有發現雙方互動親密，而當戀情也只是驗證了當時的猜測。