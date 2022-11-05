張庭和林瑞陽近年將工作重心移往大陸，一度傳出累積約1200億台幣身家，但去年底兩人所經營的「達爾威」公司卻因涉嫌傳銷遭查，連帶使兩人好友陶虹也被波及。昨(4日)該案在河北石家莊召開聽證會，傳聞最高可能會被判定罰款100億人民幣（約440億台幣），而昨張庭等人特別請了巴士送30位律師到場備戰，也可見守護資產之決心。

張庭與林瑞陽的公司去年底傳出遭查經過數月調查後，大陸當局判決沒收約8884萬元台幣，罰款約783萬元台幣，還凍結88.8億元台幣資產。後來張庭不滿「一事不二罰」，控告石家莊裕華區市監局與裕華區法院重複立案亂象，希望能要回凍結資產，並強調仍對大陸法治有信心。

據《澎湃新聞》報導，昨張庭夫妻、陶虹等19位涉及傳銷的關係人在河北石家庄舉行聽證會，上午9時如期舉行，張庭等人特別請了大巴士接送律師到現場，每一案安排了兩名律師，共有三十位律師現身，而張庭妻和陶虹並未到場，先交由律師處理此事。

此外，《搜狐娛樂》報導，去年底石家莊裕華區市監局以「查證函回覆」的形式公開披露張庭旗下美容電商公司主體，查出涉嫌透過網路進行傳銷，今年8月，達爾威一方稱立案一年多，裕華區市監局至今未做出任何處罰，10月底石家莊裕華區市監局宣布聽證會在本月4日舉行，但因為案件進入法律程序，目前仍未有進度的消息，張庭本人也暫未回應。