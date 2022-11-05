中新網5日報導，香港特別行政區行政長官李家超近日接受中國新聞網專訪，對於香港科技創新發展優勢、大陸中央在幫助香港創科發展方面的支持、香港參與大陸國家航太任務、建設國際創新科技中心的前景，一一解答。

李家超指出，大陸國家主席習近平一直關心關懷香港科技創新發展，今年7月1日在香港發表講話指出，香港回歸25年來「創新科技產業迅速興起」，並指出「背靠祖國、聯通世界，這是香港得天獨厚的顯著優勢」。為香港發展國際創科中心注入強心針。

李家超說，大陸國家高度重視科技創新工作，深入實施創新驅動發展戰略，更將支持香港建設國際創科中心納入「十四五」規畫，反映國家對香港有很高的期望。香港有得天獨厚優勢，加上擁有很強的基礎科研能力，而且在人才培養、創科產業發展等方面都取得優良成果，有能力為把中國建設成為世界科技強國作出貢獻。他有信心香港能夠發揮自身強項，匯聚全球創新資源，與粵港澳大灣區內地城市精誠合作，強化產學研創新協同，著力建設全球科技創新高地。

李家超強調，在大陸中央支持和特區政府推動下，香港創科發展生機勃勃，實力雄厚，目前是亞洲唯一擁有5所世界百強大學的城市。香港現時有16所國家重點實驗室及6所國家工程技術研究中心香港分中心。香港現時也是亞洲第一、全球第二大生物科技集資中心。在最近發表的《2022年全球創新指數報告》中，香港的創新實力位列第十四位，屬於「創新領先者」，其中在「市場成熟度」一環更排名全球第二。在同一報告中的科技集群排名中，「深圳—香港—廣州地區」再次位居全球第二，證明香港與大灣區城市的創新活動十分活躍。

香港的創科旗艦項目InnoHK創新香港研發平台已在香港科學園啟動，由本地機構與包括中國科學院等世界級科研機構，合作成立28間研發實驗室，進行環球科研合作。此外，位於落馬洲河套地區的港深創新及科技園的建造工程已經展開，以期與深圳園區共同實現「一河兩岸」的「一區兩園」願景。

李家超指出，大陸早前宣布啟動第四批預備太空人選拔工作，並首次在香港特區選拔載荷專家，令香港人有機會實現航太夢，為航太強國作貢獻，極具歷史性意義。在特區政府舉辦的初選工作中，香港社會迴響非常熱烈，共收到120人報名，候選者的專業背景非常強，超過一半是來自生物、醫學、生物醫學工程、機械工程、電子工程等。

事實上，香港各大學的研究團隊一直積極參與國家的多項航太任務，例如為國家首個火星探測任務「天問一號」和月球探測任務「嫦娥四號」「嫦娥五號」等提供支援。期待香港在未來繼續為中國航太事業全方位作出貢獻。

李家超強調，他在今年10月發表首分《施政報告》，提出多項進一步推動創科發展的措施，包括設立100億港元「產學研1＋計畫」，資助大學研發團隊推動科研成果商品化；未來五年吸引100間具潛力創科企業落戶香港，包括20間龍頭創科企業。特區政府也會繼續全力推展落馬洲河套區港深創新及科技園工程，以及新田科技城建設。