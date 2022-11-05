年底最大規模的家電展「2022台北電器空調影音3C展」正在台北世貿一館開展，下周一（7日）前將有多家家電廠商推出展場優惠，以及全新亮相的產品，像LG就將在現場推出獨家優惠以外，更帶來了主打提供一年四季潔淨氣流，打造冬暖夏涼的舒適生活，首亮相的LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，現場買即加碼再送HEPA13三合一高效率濾網。

LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，共推出石墨綠、典雅白、拿鐵棕 3色，定價2萬7900元，現場買即加碼再送HEPA13三合一高效率濾網。（LG提供）
LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，共推出石墨綠、典雅白、拿鐵棕 3色，定價2萬7900元，現場買即加碼再送HEPA13三合一高效率濾網。（LG提供）
LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，共推出石墨綠、典雅白、拿鐵棕 3色，定價2萬7900元，現場買即加碼再送HEPA13三合一高效率濾網。（LG提供）
LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，共推出石墨綠、典雅白、拿鐵棕 3色，定價2萬7900元，現場買即加碼再送HEPA13三合一高效率濾網。（LG提供）
LG在2022台北電器空調影音3C展推出獨家優惠，買LG InstaView敲敲看門中門Objet Collection，提供免費更換門片服務。（LG提供）
LG在2022台北電器空調影音3C展推出獨家優惠，買LG InstaView敲敲看門中門Objet Collection，提供免費更換門片服務。（LG提供）

另外現場還能體驗全球首款可調式曲面OLED電視「LG OLED Flex」，更展出了2022全新OLED evo、QNED電視系列、居家清潔等多種生活家電，買指定電視加購Eclair SoundBar，即補助3000元，享優惠價1萬9900元，而買LG InstaView敲敲看門中門Objet Collection，還提供免費更換門片服務，以配合家中整體風格，至於購買LG四方洗蒸氣洗碗機憑舊機換新機、或是再加購任何一款大家電，即現折5000元。

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