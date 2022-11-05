年底最大規模的家電展「2022台北電器空調影音3C展」正在台北世貿一館開展，下周一（7日）前將有多家家電廠商推出展場優惠，以及全新亮相的產品，像LG就將在現場推出獨家優惠以外，更帶來了主打提供一年四季潔淨氣流，打造冬暖夏涼的舒適生活，首亮相的LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，現場買即加碼再送HEPA13三合一高效率濾網。

LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，共推出石墨綠、典雅白、拿鐵棕 3色，定價2萬7900元，現場買即加碼再送HEPA13三合一高效率濾網。（LG提供）

LG PuriCare AeroTower風革機UV抑菌三合一涼暖空氣清淨機，共推出石墨綠、典雅白、拿鐵棕 3色，定價2萬7900元，現場買即加碼再送HEPA13三合一高效率濾網。（LG提供）

LG在2022台北電器空調影音3C展推出獨家優惠，買LG InstaView敲敲看門中門Objet Collection，提供免費更換門片服務。（LG提供）

另外現場還能體驗全球首款可調式曲面OLED電視「LG OLED Flex」，更展出了2022全新OLED evo、QNED電視系列、居家清潔等多種生活家電，買指定電視加購Eclair SoundBar，即補助3000元，享優惠價1萬9900元，而買LG InstaView敲敲看門中門Objet Collection，還提供免費更換門片服務，以配合家中整體風格，至於購買LG四方洗蒸氣洗碗機憑舊機換新機、或是再加購任何一款大家電，即現折5000元。