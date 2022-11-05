近日，陸網上有知名博主指出將爆料一組一線小花的戀情，在網路上引發熱議。昨（4）日，歐陽娜娜與翟子路的戀情消息被爆，兩人還同居一室。消息一出，多組相關話題爭相霸佔熱搜文娛榜，網友們爭相留言發表看法。

過去歐陽娜娜在音樂上的才氣聞名兩岸，轉戰演藝圈拍攝多部知名電影、戲劇，曾與陳飛宇、劉昊然、王源、蔡徐坤等多位人氣男星傳過緋聞，但都沒有承認。昨（4）日，微博博主《攝影劉大錘》釋出影片，影片中可見翟子路帶著一個行李箱前去歐陽娜娜的公寓，並且與歐陽娜娜同住約4天時間。此外，翟子路還曾沒穿上衣出來倒垃圾，一點也沒有像在友人家作客的界線感，讓網友熱議兩人是否已經熱戀許久。

此外，就有網友發揮顯微鏡的本領，扒出許多兩人過去疑似戀愛的點點滴滴。其一，過去兩人疑似因合作拍攝mv《1-4-3》結緣，歐陽娜娜也在微博上曬出兩人拍攝mv的花絮影片。其二，歐陽娜娜曾舉辦過LIVETODAY跨界藝術展，並且在直播中介紹展覽時，還特別講解了翟子路的專屬衣櫃，裡面放著翟子路的校服和許多照片。對此，翟子路的微博也曬出展覽照片，互動不斷。其三，歐陽娜娜曾打電話給翟子路，並且甜叫老公。諸多線索加總下來，不只讓此戀情的可信度上升不少，更讓之前嗑過歐陽娜娜其他cp的粉絲們無法接受，直呼「竟然全be（悲劇結尾）了。」

網爆歐陽娜娜過去辦藝術展時和翟子路互動密切。（圖／翻攝自歐陽娜娜微博）

事實上，戀愛消息曝光後，兩人的粉絲也直呼不敢相信。歐陽娜娜的粉絲們認為翟子路的咖位配不上歐陽娜娜，而且之前傳過緋聞的幾位男星，都是比翟子路更好的選擇。而翟子路的粉絲則反擊表示「你挑誰不好，偏偏挑了一個最討厭的」。此外，也有部分粉絲表示兩人並非偶像，不會因為戀情而影響對他們的喜愛度，但也有些無奈的指出「過去的多部作品還沒有一次戀情曝光還來的有討論度。」不過也紛紛趁此機會，在留言區推薦其他吃瓜網友們去多多關注兩人的作品。