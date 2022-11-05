花蓮吉安鄉25歲曾聖光在烏克蘭作戰時因重傷失血過多身亡，成為10名加入烏克蘭國際志願軍的台灣士兵中首位陣亡者；曾聖光常在臉書分享近況，曾PO出坐在草地操練的照片說「至少沒丟陸軍的臉」，一名日本戰友也在推特貼出曾的照片，發文悼念「我將與他的靈魂一起戰鬥，直到戰爭結束」。

曾聖光在臉書曝光多張烏克蘭從軍照片，8月時他曾貼出一張坐在草地操演的照片，說「至少沒丟陸軍的臉」，還回應網友留言說「搞垮一堆人」，疑似是烏克蘭的軍隊訓練相當嚴苛；此外他還曝光白磷彈在空中爆炸，他在床頭掛台灣國旗等照片，以及波蘭戰友替他製作，將中華民國與烏克蘭國旗組成的徽章。

此外他還曝光白磷彈在空中爆炸，他在床頭掛台灣國旗等照片，以及波蘭戰友替他製作，將中華民國與烏克蘭國旗組成的徽章。（翻攝自曾聖光臉書）

曾聖光8月時他貼出一張坐在草地操演的照片，說「至少沒丟陸軍的臉」，還回應網友留言說「搞垮一堆人」，疑似是烏克蘭的軍隊訓練相當嚴苛。（翻攝自曾聖光臉書）

花蓮吉安鄉25歲曾聖光在烏克蘭作戰時因重傷失血過多身亡，成為10名加入烏克蘭國際志願軍的台灣士兵中首位陣亡者。（翻攝自搶救台灣行動聯盟臉書）

還有一名日籍的志願兵戰友在推特分享曾聖光照片，說「如果有來世，我願意和他再做朋友」，他說受訓時就和曾結識，曾很善良、很有趣，總是用簡單的英語向他解釋訓練細節，他難過地說「我將與他的靈魂一起戰鬥，直到戰爭結束」，還說之後會到曾的家鄉看望，這是他與曾的承諾。

花蓮縣長徐榛蔚聞昨在臉書悼念「悼，生命的消逝，願世界和平，不再有戰爭，祈，每個在外的孩子一切平安」；據了解，曾聖光是遭落在身旁並爆炸的砲彈重創頭部死亡，曾聖光友人及戰友表示他9月初加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊地面部隊步槍營，並於日前在與俄軍裝甲部隊戰鬥時遭砲火擊中陣亡。