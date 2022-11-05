苗栗縣長選舉藍軍分裂，國民黨提名謝福弘，鍾東錦遭開除黨籍仍堅持參選到底。一份最新媒體民調顯示，掛無黨籍的鍾以27%領先，民進黨徐定禎22%居次，國民黨謝福弘則以14%列第三。此結果引熱議，不少網友認為，鍾、徐雙方差距不大隨時有翻轉可能，藍營分裂恐讓苗栗政權不保，有人更直言，這個狀況就跟新竹市目前面臨的狀況一樣。

根據《TVBS》最新民調，無黨籍候選人鍾東錦以27%領先，民進黨徐定禎22%居次，國民黨謝福弘14%、時代力量宋國鼎13%、無黨籍吳盛聖則未有受訪者表態支持。

該民調交叉分析顯示，在政黨傾向方面，國民黨認同者對鍾東錦支持度達46%，國民黨提名的謝福弘拿到29%；而民進黨支持者，有59%支持徐定禎，14%支持謝，鍾、宋國鼎也各獲10%支持。至於中立選民，有26%支持鍾，16%支持徐、13%支持宋國鼎，4%支持謝，40%則尚未決定支持對象。

此結果引發熱烈討論，網友湧入《中時新聞網》、《yahoo!新聞》留言：「鍾東錦跟徐定禎只差5%，這應該還算在誤差範圍內，還是很危險」、「這領先幅度隨時會被翻，尤其藍營又分裂」、「這不是跟新竹市長遠舉一樣嗎？大家應該集中挺有贏面的候選人，該棄保就要棄保，拉下民進黨才是最重要的」、「和新竹市一樣……」「哭啊！為啥每次藍軍可望大勝，就會面臨分裂？」