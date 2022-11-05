中國務委員兼外長王毅11月4日應約同新加坡外長維文（Vivian Balakrishnan）通電話。王毅表示，與時俱進是中新關係最鮮明的特徵，中方願同新方共同努力，使中新關係在中國同各國特別是周邊國家關係中繼續發揮引領和示範作用。

王毅稱，中方希望東協國家以近期舉辦系列峰會為契機，讓「亞洲時刻」為世界提供更多確定性和穩定性，為應對世界亂局和變局發揮好「亞洲作用」。

據中方發佈，維文稱，新加坡全力支援東協中國關係升級為全面戰略夥伴關係，願進一步提升東協中國互聯互通和產業鏈合作水準。