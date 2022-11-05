廣東中山大學粵港澳發展研究院教授、首席專家陳廣漢5日在大陸《環球時報》撰文指出，香港剛剛成功舉辦為期三天的國際金融領袖投資峰會，這是新冠肺炎疫情暴發以來香港舉行的首個大型金融盛事，超過200名金融界代表出席，峰會也因此受到全球關注，從此次峰會研討內容觀察，在新形勢下，香港金融業正從提升駕馭各種金融風險和支持經濟增長的能力等三方面，走上新的發展道路。

陳廣漢表示，首先，面對全球經濟和金融市場動盪，提升駕馭各種金融風險和支持經濟增長的能力。近年來，經濟環境的多種不確定因素令國際金融市場和經濟發展前景的不確定性陡增。與此同時，一些國家寬鬆經濟政策逐漸收緊，全球經濟增長放緩，這些都促使金融業重新思考運營、投資和管理風險的策略。金融業是香港經濟的核心競爭力，在香港經濟中具有舉足輕重地位，具有連接全球市場與中國經濟的獨特優勢。

未來中國將進一步推進高水準對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度性開放，這將為國際企業和投資者進入中國市場以及中國企業走出去提供新機遇。香港具有比較完善的國際金融運行和監管體制，高水準的金融人才，資金和資訊自由流動的市場環境，可以為這些企業和投資者在不明朗環境和動盪市況下，尋找商機、管理資產和創造價值，提供高水準金融服務。

陳廣漢稱，其次，探討綠色和可持續金融發展之策，拓展金融業發展的新領域。金融能夠引導資金支持應對氣候變化的國際行動，大力發展綠色和可持續金融，支持環境改善、應對氣候變化和資源節約高效利用的經濟活動，並構建相關的風險管理、資訊披露、碳排放交易等體制和規則。

香港可以繼續鼓勵金融機構和利益相關方開展相關的投融資和認證活動，吸引相關領域的世界一流機構和頂尖人才。同時與相關方攜手合作，促進資本流向區域可持續發展專案，進一步提升香港在區域內的可持續發展金融中心地位。

陳廣漢指出，第三，推進金融業數位化轉型，為香港國際金融中心發展注入新動能。與會金融和科技界人士認為，科技正在重塑金融的未來，創新科技和商業模式等不斷湧現，可能會導致金融市場格局、價值主張、業務流程和風險管理發生翻天覆地變化，給金融業發展帶來機遇和挑戰。

香港政府提出金融服務數碼化轉型是香港未來發展重中之重，並發布了《有關香港虛擬資產發展的政策宣言》，提出了香港建設全球虛擬資產中心目標，這將為香港國際金融中心發展提振信心、注入新動能，進一步鞏固香港國際資產和財富管理中心的功能和地位。