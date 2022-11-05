九合一選舉進入倒數20天，台北市長此次共有12人參選，選情逐漸白熱化！由TVBS、三立電視共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」於今(5日)14時登場，邀請三位台北市長參選人陳時中、黃珊珊、蔣萬安（按姓氏筆劃順序）參與。三方直球對決、精彩可期。

此場電視辯論會活動流程分四階段，第一階段，三位候選人分別針對各自政見內容進行申論，每人8分鐘；第二階段交叉詰問，候選人提問1分鐘，另外兩位候選人回答各2分鐘，共進行兩輪；第三階段媒體提問時間，由TVBS錢怡君、三立電視呂惠敏提問，每位候選人回答3分鐘；第四階段結論各6分鐘。各階段發言順序與講台位置，各陣營代表已抽籤決定。

此次台北市長選舉共有12位候選人登記參選，惟由商業電視台舉辦的電視辯論會，宥於節目製播之時間限制，經兩家電視台討論後，共同決定以近期各家媒體所揭露之民調數據做為判斷基礎，邀請三位候選人參與辯論。也將是本次九合一選舉中唯一一場電視辯論會。