就算少了厄文與班西蒙斯，籃網還有杜蘭特可以搞定一切！杜蘭特5日貢獻28分、11助攻與9籃板的準大三元數據，帶領籃網以128比86輕鬆轟垮地主巫師，總算拿下本季第3勝(6敗)，這也是代總教練凡恩接替前教頭納許之後所拿到的首場勝利。

儘管這是厄文禁賽5場的第1場賽事，籃網一開賽就在杜蘭特強勢發揮下取得領先，光在上半場，杜蘭特就拿19分，幫助籃網打完上半場，取得69比57領先；來到第3節，籃網更靠杜蘭特三分球帶動打出16比3猛攻，擴大領先到20分以上。

打完前3節，籃網已經取得96比70大幅領先，他們卻繼續把杜蘭特留在場上穩住局面，直到最後7分43秒喊出暫停，才把杜蘭特換下休息，就算他僅差1個籃板就可完成大三元，不過場上局勢早已底定，剩下時間就該乖乖變成垃圾時間才對。

除了杜蘭特準大三元演出，克萊斯頓也有18分、9籃板，先前IG放話趕緊釋放他的菜鳥前鋒卡麥隆湯瑪斯，今天徹底解凍拿下17分、6助攻與4籃板，渡邊雄太14分，歐奈爾13分，杜克與桑莫斯各有11分；巫師以畢爾20分最高，庫茲瑪19分。