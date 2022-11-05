隨著第5季「王冠」（The Crown）新影集上演，查爾斯，黛妃和卡蜜拉錯綜複雜的三角戀再度重回大眾視野。不過，專欄作家佩特蘿奈拉‧魏雅特（Petronella Wyatt）說，該怪的不是介入查爾斯婚姻的卡蜜拉，而是她那獵豔高手前夫安德魯‧ 帕克‧ 鮑爾斯（Andrew Parker-Bowles）。

魏雅特4日在《每日郵報》（Daily Mail）刊出的專文中指出，她初識卡蜜拉夫婦是在1980年代，當時她才15歲。而她已故的父親魏雅特勳爵（Lord Wyatt）時任賽馬賭金總計委員會（Horserace Totalisator board）會長，那天佩特蘿奈拉和父母坐在私人包廂內。後來酷愛賽馬的鮑爾斯，還有喜愛馬匹的卡蜜拉夫婦也到場，當時他倆已結婚超過10年，據說彼此的蜜月期已結束，不時會各過各的。

然而，卡蜜拉夫婦兩人都很受歡迎，任何有關他們的八卦都不會因為惡意而醜化。 只見鮑爾斯一出現，多數女性的目光都集中在他身上。佩特蘿奈拉說，鮑爾斯是位傑出的軍官，而在她父親嘴裡，他是「頂尖的獵豔高手」。他渾身上下充滿了異國野獸似的性魅力，散發著上流英國紳士罕見的活力，連安妮長公主也難逃他的魅力。

Princess Anne and Andrew Parker Bowles at Guards Polo Club in Windsor in 1971 pic.twitter.com/TKMxQwbyRi — Royal Watcher (@princessannehrh) August 27, 2020

相對地，在大家眼裡，卡蜜拉是有趣、可靠的公認老好人。佩特蘿奈拉說，她並不漂亮，但具備鮮明的特質，很引人注目。她有一頭濃密的金髮，白色大理石般光滑的皮膚，除了睫毛膏外，只在唇上擦了粉紅色的口紅。她穿的衣服雖不時髦，但就像許多騎馬的女性般，身材穠纖合度。

事實上，22歲的查爾斯1970年認識卡蜜拉後，不善交際的他不久就愛上她。雖然她也喜歡他，並很享受他的陪伴，但芳心已別有所屬。多年來，她熱愛放蕩不羈的鮑爾斯。從1960年代末起，30年間，鮑爾斯一直是倫敦出了名的花花公子，也一直是閒談的對象。

當時所有的女性想嫁的，都是身材高大又英俊的鮑爾斯，而不是查爾斯。一位前任女友說，他就像毒品般，根本無法戒掉。同樣的，卡蜜拉也為不牢靠的他深深著迷。不過，鮑爾斯樂在花叢中，根本不想定下來。

然而，當他得知，身為王儲的查爾斯竟然對身邊的女友卡蜜拉感興趣時，終於速速向卡蜜拉求婚。一位朋友透露，當時卡蜜拉受寵若驚，眼裡盡是閃耀的愛意，簡直興奮地得意忘形。至於查爾斯則落寞不已，但王室，尤其是伊莉莎白王太后（Queen Mother）堅持，他該娶個處女。

卡蜜拉1973 年 7 月嫁了鮑爾斯後，一心只想為深愛的老公照顧子女，並沒打算要和查爾斯再續前緣。

然而，抗拒不了女人的鮑爾斯卻在外面拈花惹草，卡蜜拉在鄉間時，他大半時間都待在倫敦，四處穿梭。卡蜜拉根本罩不住他，鮑爾斯的花心讓她自覺像個棄婦。