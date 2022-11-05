長園科技（8038）董事會通過新人事任命案，由張惇杰博士接任總經理一職，並於11月4日董事會決議後就任。

長園科新總座張惇杰為美國卡內基美濃大學(Carnegie Mellon University)博士、美國康乃爾大學(Cornell University)航空機械工程及材料科學客座教授、電化學科學協會(Electrochemical Society)及馬賽科學研究會(Sigma Xi Scientific Research Society)會員，鋰鐵材料發明人，專精於鋰鐵研發、製造與商轉化，同時具備強大的文化融合技巧，研發團隊不僅取得超過200個國際發明專利，亦能夠順利把成果在電池領域跨越產、官、學、研，及中西不同背景的差異，創造國際化合作與實質營收獲利成長。

長園科表示，張惇杰總經理自公司成立以來即執掌研發，熟稔鋰鐵技術、電池模組相關領域，以生產友善環境的綠色儲能電池為目標，對長園科公司治理、內部控制相當了解，未來將持續推動長園科研發技術精進及營運發展落實，並攜手全體員工及經營團隊提高長園科於產業龍頭地位的高度競爭門檻，擴大市場接單範疇，挹注正向循環的營運模式。

長園科深耕鋰鐵電池領域多年，成功切入國際半導體晶圓龍頭大廠不斷電電池系統認證及獲大量採用，半導體產業儲能系統所掀起之鉛酸汰換龐大商機，以及全球對於穩定且可控的再生能源需求持續攀升所伴隨而來的儲能需求，將對長園科帶來正面效益。