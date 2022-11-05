神奇離職理由引起網友討論。（圖／翻攝自爆廢公社）

不少人預計年後轉換跑道，但也有人已經忍到極限想離職，一名網友分享一張離職單的照片，只見上面的離職理由寫「不想跟XXX工作！」引起網友討論，原PO認為這個理由有點誇張，但網友們卻大讚誠實很好，還可幫助公司了解內部狀況。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上分享一張離職單，只見上面的離職原因竟寫著「不想跟XXX工作！」略顯孩子氣的理由，讓原PO好奇詢問大家聽過最誇張的離職原因，引起網友討論，後來更被轉發到粉專《爆料公社一日小編》上面。

不少網友看完大讚，這張離職單的主人至少很誠實，比起那些冠冕堂皇的理由，這個理由反而能幫助公司了解內部問題，所以很棒。「10個離職理由，9個都是假的，這個看起來倒是很真實」、「很誠實啊，沒有幾個人會說出來罷了」、「很好呀！至少勇於表達自己的看法，也讓公司知道原因」。

也有許多網友分享自己曾聽過的離職原因，「看過有人寫受到神的感召（真人真事）」、「我學姊的離職理由寫：緣分已盡」、「看過有人寫『卡到陰』，我直接傻眼」。但也有人笑說，不做最大，還需要什麼理由，只要自己想好就好。