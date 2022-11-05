副縣長李增財(右1)說，高粱酒越藏越香醇，歡迎他們5年後再遊金門，暢飲今天埋下的陳高(圖／民眾提供)

到金門旅遊，埋下代表長久友誼的金門高粱酒活動正夯。繼今年8月，台大管理研究所一行到金門畢業旅行，並在后湖村埋下2罈5公升金門高粱酒後，中山大學校友總會一行30餘人跟進＋1，昨(4)日下午也在校友許然博家後院田邊，再埋2罈5公升高粱酒，相約5年後再聚金門，挖酒共飲醇酒話當年。

得知這項具有特別意義的活動後，金門縣副縣長李增財、金酒公司總經理楊駕人及名城電視台董事長許雪芳（中山大學校友）也到場共襄盛舉，並為由中山大學校友總會理事長黃烱輝（欣巴巴建設董事長）領隊的「藏金酒、寄幸福」活動見證。

副縣長李增財表示，中山大學校友總會在金門埋藏金門高粱酒別具意義，而且金門高粱埋在地下可保持恆溫恆濕，越藏越香醇，歡迎他們5年後再遊金門，暢飲今天埋下的陳高（金門高粱酒逾5年即為陳年高粱）。

國立中山大學校友總會金門行尚有副校長蔡秀芬、曹賜斌整形外科診所總院長曹賜斌等人。他們先參訪金酒公司，品嚐了冰鎮的陳高後，再到后湖埋藏金酒，每個人都興高采烈、興致勃勃。

一手推動這個別開生面挖洞藏酒活動的，是一位海軍上校退伍-許然博，此舉讓遊客對金門與金酒留下深刻印象，也促成5年後再訪金門的動機；他希望能推促成為金門旅遊的特色，兼而幫金酒打廣告與促銷。

許然博是后湖村95歲講古名人許金印兒子，5年前，他就讀高雄中山大學管理研究所EMBA班時，與同學陳鄭彥帶著班上同學到金門畢業旅行，當時在他后湖的老厝前農地邊，埋下2罈5公升金門高粱酒，有如埋藏金酒「時空膠囊」。本來今年同學要來挖出陳年老酒品嚐，回味當年時光，可惜因新冠肺炎疫期影響而延期。

許然博介紹說，埋下2罈5公升金門高粱酒，代表「藏藏久久，金酒越陳越香，埋在地下越久越甘醇，就跟同學友誼長長久久一樣。」

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