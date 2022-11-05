涂善存2個月前加入《全明星運動會4》藍隊，替補受傷退賽的吳珝陽，在挑選背號時，他刻意選擇吳珝陽的4號，「這是我堅持的，我熟悉團體生活，很享受牽絆的感覺，我相信珝陽對藍隊來說很重要，所以繼承他的背號，就像藍隊沒有少人，而是詡陽依然在、還多了善存。」

高中擔任籃球隊長，打過HBL聯賽的他，透露前幾季就有收到邀約，但都撞到拍戲檔期所以無法參加，這次則是戲剛殺青就收到替補邀約，加上6年前合作《飛魚高校生》而成為好友的黃宏軒也在藍隊，讓他沒有多加考慮就答應，「如果是要跟宏軒競爭的話，我就不會加入了，他雖然非專業選手，但他是體能怪物，這種人最可怕，所有行動都無法預期，如果我是他的對手可以理解他，但如果要我以朋友身分與他競爭、阻擋他的天份，就覺得不太好」。

涂善存透露加入藍隊和好友黃宏軒有關。（陳俊吉攝）

但也因為時間匆忙，他直到訓練前1天才確認成為藍隊一員，黃宏軒則是看到他出現在訓練場，才知道救火隊員是他，「宏軒說他不知道該開心還是難過，走了珝陽他難過、看到我很開心」。

涂善存有信心延續藍隊王朝。（陳俊吉攝）

涂善存加入後遇到的第一個訓練項目為跨欄，這讓過去沒有田徑相關經驗的他坦言很吃力，「跨欄對我來說太陌生，田徑項目的訓練時間都需要以年計算，身體才能負荷某些程度的高強度衝擊，我第一周很難上下床，還懷疑自己為什麼要加入，我只是想來打打球啊，跨欄是什麼？」他也坦言心裡的期待跟身體狀態有點差距，「以前學生時期一個人打四節都不會喘，現在五分鐘就開始喘了。」

涂善存表示不會被網路上的評論擊倒。（陳俊吉攝）

他在《全明星》的第一場跨欄比賽，遇上紅隊的全中運連霸冠軍張家陞及黃隊的跨欄歌手Zing，他對於能跟2位厲害選手較勁相當興奮，「人生怎麼可能有機會跟他們一起比賽，我跟他們比就完全沒想過要追上，因為根本追不到，他們一出去我就嚇到，槍聲剛響、我一回神他們就已經過去，我才正要跨第一個欄」。

涂善存感謝領隊錢薇娟對他的信任。（陳俊吉攝）

體育優異的涂善存加入藍隊後，網路上出現「狀元補鍋底」等爭議，他坦言都有看到評論，但不會走心也不會影響表現，「我不認為自己是狀元，我算是佛系選手，很多人遇到我都說『你可以再想贏一點嗎？』但不在意輸贏不代表我不想贏，贏是過程後的結果，對我來說，我的確想跟藍隊一起追求冠軍目標，但更重要的是過程，我們要越過障礙，才能到達。」

談起藍隊的隊員，涂善存笑說藍隊每個人都很神奇，尤其黃宏軒在的地方就充滿不正經，也多虧黃宏軒讓他與隊友之間沒有太長的磨合期，「每個人都有很妙的表現，隊長家佑是定心丸、陳妤腦袋很清楚，我的籃球經驗可以讓我高速思考，幫助團體賽」，最擅長的運動？他表示籃球、羽球、桌球、排球等球類運動他都喜歡也厲害，正因為如此，黃宏軒還幫他取了「善球」的新綽號。

涂善存。（陳俊吉攝）

他透露黃宏軒加入藍隊後，就常跟他分享訓練過程等隊內的事，這讓他覺得自己從旁觀者轉變為參與者後，更能感同深受，「我知道他們付出的心力，真的不能要求他們做到100分，因為他們早就已經100分」，他也很心疼黃宏軒屢次遭到酸民抨擊，但就如錢薇娟所說的這是狀元的宿命，「他加入後改變非常大，他是對自己很要求的人，這也是他人生第一次需要帶領大家，我有跟他說，這是上天安排給你的任務，你一定會從全明星帶走什麼東西」。

涂善存（左）、許得瑋合作羽球默契絕佳。（經紀人提供）

錢薇娟帶領的藍隊在前3季都是冠軍，這讓第4季選手無形中產生延續王朝光環的壓力，面對接下來的比賽，涂善存期許自己能成為隊內的助攻手，幫助團隊獲得最終勝利，「現在的輸都不算輸，我們都知道要如何改變，藍隊是很強大的團隊，我相信這個王朝是會持續下去的」，他也感謝錢薇娟給予的安全感，「錢姐看我的眼神，好像都是她知道我幹嘛，派我的時候都是眼神溝通沒有多說，我覺得我知道她要傳達什麼，我知道她信任我。」