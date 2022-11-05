前洋基總管凱許曼（Brian Cashman）現在處於一個奇妙的狀況，他和球隊的合約在10月31日到期，他現在已經不是總管了。然而本周末記者會依然是凱許曼代表洋基出面，回答媒體各種尖銳的問題。簡言之，凱許曼現在正為洋基當義工，如果球隊不先搞定凱許曼的合約，他們也沒人去處理外野手賈吉（Aaron Judge）、一壘手雷佐（Anthony Rizzo）的新合約。

「（老闆）他說有興趣找我回來，當然我也願意留下，但我們還沒進一步談論。到時候看看會怎樣。我不會把這一切視為理所當然，我也沒有預設任何結果。當我身處這個職位，我就會盡己所能。」

凱許曼1998年開始擔任洋基總管，儘管洋基在1998-2000寫下3連霸，但這並非凱許曼的功勞。打造90年代洋基帝國的冠軍總管是凱許曼前兩任的尤金麥可（Gene Michael），麥可在任內收集了洋基四天王李維拉（Mariano Rivera）、派提特（Andy Pettitte）、吉特（Derek Jeter）、波沙達（Jorge Posada）。麥可後繼的總管巴布華生（Bob Watson）只在位兩年多就轉往大聯盟高層任職。

洋基「邪惡帝國」最後一次的輝煌是在2009年摘冠，外界認為這是凱許曼自己操盤拿下的唯一冠軍。一些洋基球迷在網路嘲笑凱許曼的無能，看到別隊有球員受傷或表現不佳就會諷刺說：「凱許曼正準備3換1買走這個球員。」