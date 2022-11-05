一名母親日前早上到工地上班，買早餐時發現錢包裡多了好多零錢，還有一張女兒寫的紙條「上班加油」，她才想起昨天曾跟女兒說還沒領錢，要省一點花費，女兒因此偷偷挖自己的存錢筒，把零錢都給她，文章曝光，網友紛紛喊感動，「來報恩的孩子，哪像我兒子…根本是來復仇的」、「是不是要騙我再生女兒」。

該女網友在臉書「爆廢公社二館」發文表示，她日前早上起床，發現錢包變的很鼓，但趕時間上班沒有多看，到了工地附近的早餐店後打開錢包一看，發現裡頭有滿滿的硬幣，還有一張紙條寫「上班加油」，她才得知全是女兒的愛心，女兒把存錢筒的零錢挖出來給她。

她早上到工地上班，買早餐時發現錢包裡多了好多零錢，還有一張女兒寫的紙條「上班加油」，原來是女兒偷偷挖自己的存錢筒，把零錢都給她。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

該女網友說先前女兒要她去花錢按摩放鬆，但她說還沒有領錢，要省一點，結果隔天她就發現女兒偷偷挖存錢筒的錢給她，早餐店老闆還說她是不是挖豬公了，其實這全是女兒的孝心，讓她超級感動。

其他網友留言「女兒真棒，我兒子也會這樣（挖存錢筒的錢給我）但最多只能借我10元」、「來報恩的孩子，哪像我兒子...根本是來復仇的XD」、「果然是上輩子的情人」、「你是不是要騙我再生一個女兒」、「好貼心的女孩，一定是要來給妳報恩的啦」、「這女兒沒白疼，真好」、「我女兒也會拿他去阿嬤要的錢給我」、「孩子永遠是心靈上最大的支柱」、「天啊！好懂事乖巧的好孩紙，反觀自己家裡的」。