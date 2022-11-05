台北市長柯文哲今上午出席士林區社子國民小學120週年校慶活動，會前受訪。（台北市政府提供）

【全程字幕】高端保護力過關「為陳時中解套」？ 柯文哲重話狠批：典型政治凌駕專業 @中時新聞網 ​

高端疫苗EUA爭議一年半，在台北市長選舉電視辯論會前，深夜14位「專家學者」全數通過下，核准延續；甚至透過全台接種疫苗的大數據分析，得到「保護力更優於莫德納」的結論，讓外界認為是在幫民進黨候選人陳時中解套，對此台北市長柯文哲今受訪表示，台灣的疫苗政策亂七八糟，並痛批陳時中當主管那段期間，是典型的政治凌駕專業。

柯文哲今上午出席士林區社子國民小學120週年校慶活動，會前受訪被問及高端疫苗得以延續EUA，柯文哲表示，高端這件事情在台灣醫學史上會被記上一筆，起初設計成戰備疫苗，搞到後面股票操作的過程，讓柯感慨道，醫療部門一直是台灣政府部門最好的，高端是一個不好的標誌。

而媒體問及高端快速通過EUA補件審查，是否在為陳時中解套，柯則表示，原則上還是尊重專家會議，但台灣頭到尾的疫苗政策亂七八糟，一開始沒買疫苗，後來護航高端，再來阻擋BNT，然後疫苗分配過程當中又有太多政治小動作，醫療部門應該是台灣政府部門中最好的，一百年來有最多人才，但陳時中當主管那段期間，是典型的政治凌駕專業。