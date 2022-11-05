與眾不同的永保安康「雙11」紀念車票，訴求給您「唯一」，8日起一連4天開賣。(曹婷婷攝)

永保安康「雙11」紀念車票來囉！今年雙11逢111年11月11日，台鐵永康車站推出軋有111.11.11的紀念車票，永康站志工劉致中更發想打造7個1的心型「唯一限定」版戳章，象徵心中唯一的人事物，預計發行5萬張，8日起一連4天開賣，已有不少鐵道迷準備搶購，被看好再創「9999」紀念車票熱銷盛況。

永保安康紀念車票是永康站到保安站的區間車票，由於兩車站名象徵永保「平安、健康」，蘊含祝福意味，因此，永保安康紀念車票從1993年誕生以來，頗獲國內外旅客喜愛。今年11月11日即雙11，逢民國111年，7個1連號，被稱為千年一遇，也催生首度以「雙11」為主題開賣的紀念車票。

12年前、民國99年熱銷的9999車票，以「9999珍愛一世 長長久久」寓意，掀起搶購熱潮，首賣5萬張，不到1天吸引大排長龍隊伍搶購一空，造成轟動，雖緊急加印10萬張，仍在2天內宣告完售，最後賣出33萬張。不過，後來雖也配合特定日子，陸續開賣紀念車票，但熱度都遠不及「9999」。

此次發售軋有111.11.11的車票，每人每次限購20張，民眾購票後，可印製紀念戳章，除了永康站限定推出「唯一」戳章搭配111.11.11日期車票，象徵「唯一限定」意涵，另，永康站及保安站也各有一款「一唱一和一輩子、一心一意、一生一世」及「一吟一詠一世情、一點一滴、一生一世」代表7個1的戳章供蓋章留念。

劉致中說明，限定「唯一」款代表心中唯一，配合印製111.11.11，更代表每個人一輩子心中存在許多「唯一」，這些唯一可能是摯愛的家人、親友或同學、同事等，甚至是每個人不同時期各有重視的學業、學校、事業等「唯一」目標，藉由這款獨一無二車票，除讓大家珍藏留念，也能贈送給生命當中的「唯一」。

台鐵永康站「雙11」紀念車票將從8日開賣，劉致中說，軋日機每天能軋票的量能最多為1萬至1.5萬張，因此，每天限量推出1萬張至1.5萬張，開賣至11日為止。永康車站也提醒，希望民眾多搭乘公共交通運具前來車站，避免停車不易，造成交通問題。